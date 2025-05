Appuntamento con la storia per Biella Rugby, a Piacenza la finale play off con Parabiago (foto di A. Mantovan)

C’è un appuntamento con la storia che Biella Rugby non vuole mancare. Domenica, sul terreno neutro del Beltrametti di Piacenza, la squadra gialloverde scenderà in campo per la finale playoff promozione con un solo obiettivo: scrivere la pagina più importante del club e conquistare, per la prima volta, l’accesso al massimo campionato italiano: la Serie A Elite.

Sulla strada del sogno c’è Parabiago, una squadra solida, ben organizzata, che ha dominato la stagione regolare e che Biella, quest’anno non ha mai battuto: 31-20 il risultato all’andata, 31-36 quello del ritorno giocato a Biella. Una sfida che sulla carta può apparire sbilanciata, ma le finali, si sa, non si vincono con i pronostici, si vincono con cuore, disciplina e un pizzico di fortuna che solo chi non ha nulla da perdere può permettersi. Per Biella Rugby, la finale playoff Serie A è già un traguardo storico. Mai il club era arrivato tanto in alto da quel lontano 1977. Un risultato che premia anni di lavoro sul territorio, un settore giovanile in costante crescita e una prima squadra costruita, negli anni, con pazienza, competenza e visione. Domenica però non basteranno le belle storie: serviranno gambe, testa e nervi saldi. Calcio d’inizio alle 17.

“Ci giochiamo tutto in ottanta minuti, un sogno che si avvera - attacca coach Alberto Benettin - “Poter giocare questa finale era l’obiettivo di questa stagione. Un obiettivo mai dichiarato, ma sempre sperato nel cuore dei ragazzi e di ognuno di noi. Il motivo per cui abbiamo lottato tutto l’anno. Siamo super carichi. Sicuramente meno agitati che alle semifinali e al barrage perché viviamo il prossimo incontro come un’opportunità di giocare senza pensieri. L’opportunità di battere Parabiago una volta questa stagione, visto che le due sfide quest’anno ci hanno visti perdenti. Poi, non nascondiamoci, in palio c’è il titolo di vincitori del campionato e la conseguente promozione. Gli stimoli sono dunque tantissimi, non vediamo l’ora che arrivi domenica per poterci mettere alla prova ancora una volta. Conosciamo bene Parabiago, una squadra davvero forte che ha meritato il primato al termine della fase regolare. Le vittorie conseguite hanno aiutato a rendere la squadra ancora più coesa. Siamo pronti”.

Il cammino di Biella Rugby è stato entusiasmante fino a questo momento, rimane l’ultimo ostacolo da superare. I tifosi si stanno mobilitando per seguire la squadra a Piacenza. Pullman in partenza da Biella organizzati dal club, ma anche famiglie che si organizzano con le macchine, bandiere gialloverdi pronte a colorare le tribune per sostenere una squadra affamata che si è dimostrata capace di alzare il livello nei momenti decisivi.