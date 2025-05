Una due giorni intensa di gare per gli atleti di Valdigne Triathlon FOTO

Il fine settimana è partito con una strepitosa vittoria ad Olsztyn (PL) in Coppa Europa, dove tra le Elite Women, Carlotta Missaglia ha letteralmente dominato la gara, con tre frazioni da assoluta protagonista.

Ottimo piazzamento per la compagna di Team Alice Riebler, che ottiene un ottimo quarto posto tra le tante atlete italiane presenti. A Piasco (CN) sabato 27 maggio si è disputata la I° Tappa del Campionato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta di Triathlon Giovanile. Nella piscina di Piasco e nei sui dintorni si è disputata la gara organizzata sapientemente da HydroSport.

Tra i Ragazzi splendido quarto posto per il biellese Thomas Zecchini, buoni piazzamenti per Mattia Gallo Barbisio, Edoardo Cagnin e Mirko Corda. Tra gli YA, ancora una prova top per il torinese Giovanni Durando, che conquista l’oro, buon 5° posto per il biellese Federico Cagnin anche lui sempre tra i migliori. Sempre domenica 25 maggio si è disputato a Salò il classico Triathlon Sprint molto partecipato, prova molto positiva per Samuele Silla Gilioli, argento S3 e 17° assoluto. Buoni piazzamenti per il varesino Dario Nitti (nonostante una caduta in bici causata da un altro concorrente) e del biellese Sergio Costa che bissa la buona prestazione di Loano.

Domenica, nella spiaggia del Poetto a Cagliari, si è disputato il Triathlon Sprint di Cagliari, vittoria assoluta con gara splendida per il brianzolo Thomas Francesco Previtali che, dopo le gare di Caldaro e di Loano, conferma il suo eccelso stato di forma, con tre frazioni di alto livello atletico. Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi ai prossimi appuntamenti con la gara giovanile del Campionato Piemontese e Vda di Asti (Aquathlon), con la kermesse partecipatissima delle diverse gare del DeeJay Tri di Milano (Super Sprint, Olimpico e Sprint) e i Campionati Italiani di Triathlon Medio il 2 giugno a Barberino del Mugello.