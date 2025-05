Lega Biella in piazza: “Ecco il nostro impegno al Governo”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Sabato 31 maggio, dalle 15, a Biella, in via Italia all'angolo di via Gustavo di Valdengo, la Lega incontra i cittadini per divulgare i risultati del suo impegno parlamentare e governativo in questi due anni alla guida del paese. Un impegno a tutto tondo ed in tutti i settori, a sostegno del lavoro, della sicurezza, dell’autonomia, delle infrastrutture strategiche, in aiuto alle politiche per la disabilità.

La Lega si è battuta per semplificare e alleggerire il carico fiscale a vantaggio della classe media e ha proposto misure a favore dell’emersione del sommerso e del recupero di gettito, agevolando i contribuenti onesti che vogliono regolarizzare la loro posizione, ha sostenuto il taglio del cuneo fiscale e proseguito il percorso della flat tax. Centrale il tema della sicurezza con norme dedicate, assunzioni straordinarie delle Forze di Polizia, implementazione dei fondi ai comuni per i sistemi di videosorveglianza, stop alle borseggiatrici, fine alle occupazioni abusive, basta ai blocchi stradali illegali, aggravante per le violenze sui treni, pene più severe per chi truffa gli anziani, lotta all’immigrazione irregolare con maggiori controlli ed espulsioni. Contrasto alle baby gang e alla violenza minorile. Rigenerazione del patrimonio edilizio esistente attraverso il Salvacasa, semplificazione del codice degli appalti.

Riforma del Codice della Strada. Dall’entrata in vigore i dati parlano di un calo del 5,5% degli incidenti stradali, ben meno 20,4% di vittime e 8,8% di feriti. A discapito delle fake news fatte circolare, i tassi alcolemici non cambiano, le multe non aumentano. L’Autonomia è finalmente legge. I negoziati con le Regioni sono già in corso, lavoriamo per attuarla nell’interesse dei cittadini con l’obiettivo di ridurre i divari. Più assumi e meno paghi: incentivo fiscale per assunzioni a tempo indeterminato di giovani, mamme ed ex percettori di reddito di cittadinanza, detassati i premi di produttività, per la prima volta nella previdenza italiana si potranno cumulare i contributi Inps (primo pilastro) con quelli versati in un fondo complementare (secondo pilastro) per poter andare in pensione a 64 anni e riuscire a maturare un assegno pari a tre volte quello sociale.

Stop al test d’ingresso per Medicina in un momento storico in cui, purtroppo, tanti medici vanno all’estero e i nostri ospedali sono in difficoltà, incentivato una scuola fondata sul merito, capace di formare adeguatamente i giovani e prepararli alle sfide del futuro, vietato l’utilizzo dei cellulari a scuola affinché sia il luogo dove i talenti e la creatività dei giovani siano esaltati, non mortificati con un utilizzo improprio dei telefonini. Prorogata per il 2024 e il 2025 l'esenzione dell'IRPEF agricola, il regime di agevolazione dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

6,3 miliardi di euro stanziati per favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, digitalizzazione e riduzione dei consumi, aumento dei crediti di imposta dal 35% al 45% rispondendo alle sfide di sostenibilità digitale ed energetica. Il 10% del credito d'imposta viene riservato alla formazione. Contro il caro bollette la Lega non ha dubbi: nucleare sicuro e maggior utilizzo delle rinnovabili e delle risorse nazionali. Al gazebo sarà possibile anche tesserarsi alla Lega affinchè queste idee, questi progetti, questa visione della società abbia sempre più forza e vigore”.