Biella 4 Racing, Roberto Barbera in gara al “Grappolo”

Si ritorna a parlare di rally questo fine settimana in casa Biella 4 Racing, con l’appuntamento del 9° Rally Il Grappolo ormai alle porte.

Sarà il navigatore di scuderia Roberto Barbera, che navigherà Stefano Fausone sulla Rover 216 Racing Start 1.6 griffata Meteco Corse, a difendere i colori sociali nella manifestazione astigiana, che avrà come di consueto il suo centro nevralgico nella città di San Damiano D’Asti, dove saranno ospitati verifiche, partenza ed arrivo, ma anche assistenze e riordini.

I concorrenti affronteranno la prima prova speciale di Castagnole nel tardo pomeriggio di sabato 31 maggio, per poi completare il programma di gara con gli altri cinque tratti cronometrati di domenica 1° giugno, ovvero i doppi passaggi su Roatto e Torrazzo, e la nuova tornata sulla Castagnole. In tutto 72,30 chilometri di prova speciale, a cui vanno aggiunti 186,82 di trasferimenti, per un complessivo di 259,12 chilometri.

“Si riparte con la Coppa Rally di Zona 2”, racconta Roberto Barbera, “e Trofeo Michelin, per cui il Grappolo è valido. A differenza dell’apparizione precedente questa volta saremo soli in classe, ma si sa, le gare si vincono all’arrivo. Non sarà comunque facile, in quanto le prove sono un’alternanza di tratti lenti ad altri decisamente veloci, e trovare il giusto ritmo nei cambi di andatura sarà fondamentale. Punteremo comunque a divertirci e cercare di dire la nostra nell’assoluta, provando a ben figurare. Grazie come sempre alla mia scuderia per il supporto ed il tifo che ci riserva”.