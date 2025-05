Prestito consolidamento debiti: è boom di richieste

Prestito consolidamento debiti, è record di richieste da inizio anno. Questa la fotografia che emerge dall’Osservatorio finanziamenti di PrestitiOnline.it: i dati, aggiornati al 30 aprile, vedono questa soluzione finanziaria tra le più apprezzate dagli italiani. La percentuale delle domande, nel corso del secondo trimestre 2025, ha raggiunto quota 19,7% del mix, contro il 17,4% del corrispondente periodo dello scorso anno.

In particolare, nel periodo dicembre 2024-maggio 2025, il prestito consolidamento debiti si è piazzato al quarto posto tra le finalità più scelte dai richiedenti prestito attraverso il comparatore gratuito di PrestitiOnline.it. A precederlo, sul podio, ci sono i prestiti liquidità, i prestiti green casa e i prestiti auto usata.

Cos’è e a chi si rivolge un prestito consolidamento?

Con un prestito consolidamento debiti è possibile raggruppare tutti i finanziamenti richiesti in precedenza a una o più banche e finanziarie in un’unica rata mensile. Inoltre, si può anche ottenere liquidità extra in caso di bisogno. L’importo delle rate del prestito consolidamento sarà più leggero, complici i tassi di interesse più competitivi o una durata del finanziamento più lunga.

Con questa soluzione finanziaria si migliora la propria esposizione debitoria e si riduce il pericolo di ritardo nei pagamenti. Tale finanziamento si rivolge proprio a chi fa fatica a versare tutte le rate mensili alla loro scadenza. Si tratta di un prestito che può essere richiesto sia da persone che da società. Ciò che conta è poter dimostrare di essere in grado di pagare l’importo della rata mensile. L’istituto di credito, a cui ci si rivolge, infatti, esaminerà la posizione debitoria del richiedente e la sua storia creditizia. In genere, se non ci sono problemi, l’erogazione del finanziamento può avvenire anche in 24-48 ore. La richiesta viene invece rigettata nei casi in cui si risulti ad esempio segnalato come cattivo pagatore da una Centrale Rischi.

La scelta tra una banca/società finanziaria e l’altra è di tipo personale: è bene, però, valutare i tassi di interesse applicati, la presenza di costi fissi ed eventuali promozioni in corso. È chiaro che la domanda di finanziamento va presentata solo a istituti finanziari autorizzati per legge che assicurino appunto la massima sicurezza e trasparenza nel contratto che si andrà poi a sottoscrivere.

Oltre la metà delle domande di prestito arriva dal Nord Italia

Il prestito consolidamento debiti risulta richiesto in particolar modo nelle regioni del Nord Italia, dove negli ultimi sei mesi la percentuale delle domande ha toccato quota 50,04%. Seguono le richieste provenienti dal Sud e dalle isole (28,6%) e dal Centro Italia (21,36%). Attualmente l’importo medio di un prestito consolidamento debiti sfiora i 19.000 euro, mentre la durata più frequentemente scelta da chi richiede un finanziamento consolidamento è pari a 120 mesi. Per tutti gli altri prestiti in media la durata più gettonata è invece di 60 mesi.

Chi richiede un prestito consolidamento debiti in Italia ha in media 44 anni. Per quanto riguarda la distribuzione geografica e in particolar modo le province, gli ultimi dati dell’Osservatorio di PrestitiOnline.it svelano infine che la finalità consolidamento debiti è più richiesta a Siena con una percentuale del 18,79%, ad Aosta con il 16,84% e in terza posizione c’è Asti con il 16,67%.