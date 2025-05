Giro d'Italia, come cambia la viabilità a Donato

Venerdì 30 Maggio, il Comune di Donato vedrà il passaggio del Giro d’Italia, giunto alla sua 108ª edizione.



La 19ª tappa, lunga 166 km, partirà da Biella e si concluderà a Champoluc, attraversando anche il nostro paese.



Per l'occasione, a partire dalle ore 14:00 di Giovedì 29 maggio 2025 e fino alle ore 15:00 di Venerdì 30 maggio 2025, è vietata la sosta di tutti i veicoli e di camper/autocaravan nell'Area camper di Piazza Fabrizio De André.

Percorso

Il percorso attraverserà le seguenti vie:

S.P. 405 - Via Valter Fillak dal Km. 6+000 (confine con il Comune di Mongrando)

S.P. 405 - Via Sandro Pertini (fino all'intersezione con la S.P. 500)

S.P. 500 - Via Martiri della Libertà (dal Km 15+350 - intersezione con la S.P. 500)

S.P. 500 - Via Cesare Battisti

S.P. 500 fino al Km. 17+300 (confine con il Comune di Andrate - Città Metropolitana di Torino).



Modifiche alla viabilità

Per consentire il regolare svolgimento della tappa, saranno attive le seguenti misure:



chiusura al transito delle strade interessate: dalle ore 10:00 fino al termine della manifestazione, al transito del veicolo di chiusura recante il cartello mobile "Fine gara ciclistica";

divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il percorso.

Negli stessi orari è vietata l'immissione nel percorso di gara di veicoli da tutti i passi carrai privati, da tutte le strade private e pubbliche.



Invitiamo i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a collaborare per garantire la sicurezza e la buona riuscita dell’evento.