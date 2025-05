Giro d'Italia, a Biella è vigilia. Pella e Martinazzo: “Qui si deciderà il vincitore, in vetrina le nostre bellezze”

“Ancora una volta il Biellese si conferma terra di ciclismo. Pensiamo solo che si terrà il terzo Giro d'Italia negli ultimi 4 anni. Una bella soddisfazione che contribuisce ad aumentare il valore del nostro territorio”. Parola di Roberto Pella, presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, deputato, sindaco di Valdengo e vicepresidente dell'ANCI che, ai nostri taccuini, ha ha condiviso le proprie emozioni in vista del grande ritorno della carovana rosa, in arrivo domani, venerdì 30 maggio.

“Stavolta Biella ospiterà la partenza di tappa – sottolinea – Non è mai semplice ottenere un simile risultato ma è stata recepita la passione e l'enorme potenzialità della nostra provincia. Tra qualche giorno, la comunità biellese potrà vivere le emozioni del Giro d'Italia, con la possibilità di incontrare i propri campioni. Inoltre, credo proprio che la tappa di Biella sarà decisiva per decretare il vincitore della competizione. I giochi sono aperti e si sta assistendo, gara dopo gara, ad una forte competizione”.

La Corsa Rosa sarà anche un'occasione di promozione per il Biellese, pronto a (ri)mettersi in vetrina a livello nazionale, dopo il grande successo dell'Adunata Nazionale degli Alpini. “Il ciclismo è uno sport che valorizza il territorio e permette di esaltare e far scoprire ad un vasto pubblico le sue bellezze paesaggistiche. Non solo: i grandi eventi sportivi hanno il merito di portare un ritorno di investimento davvero importante, soprattutto il ciclismo”.

Per questo, all'orizzonte, si delinea una nuova gara, di scena nel Biellese. “In occasione della Coppa Italia delle Regioni 2025, con 31 gare in calendario, arriverà il Trofeo Tessile & Moda – Valdengo Oropa, previsto il prossimo 12 ottobre e rivolto alla challenge maschile e femminile. A riprova del forte rapporto che esiste tra Biella e il ciclismo”.

Sulla stessa linea d'onda anche Gabriele Martinazzo, presidente di Cordar Biella, sportivo e grande appassionato di ciclismo. “Stiamo diventando dei veri e propri habitué del Giro d'Italia. Il Biellese è davvero la vetrina ideale per questo tipo di manifestazione dal forte respiro nazionale e internazionale. Appuntamenti come questi sono un volano decisivo per lo sviluppo di un territorio, oltre a portare benefici in tutta la provincia in termini d'immagine ed economici. La strada imboccata è quella giusta e il futuro è più che roseo. L'augurio è di vedere sempre più manifestazioni ciclistiche a Biella e dintorni, a cominciare da una tappa del Giro d'Italia Women”.

Anche per Martinazzo l'edizione 2025 della Corsa Rosa è apertissima a qualunque risultato. “Credo anch'io che la tappa di Biella designerà il vincitore. È la più difficile e complicata dell'intera competizione, con molti tratti in salita e discese insidiose. Non darà tregua ai campioni in gara. Sono proprio curioso di vedere chi arriverà per primo al traguardo e con quale vantaggio”.