Banca Mediolanum: 23 anni di passione azzurra al Giro d’Italia

Venerdì 30 maggio, partirà da Biella, la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 108. Anche quest’anno, per il 23° anno consecutivo, Banca Mediolanum è sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna, riconfermando il suo legame con la Maglia Azzurra e con una delle manifestazioni sportive più amate dagli italiani.

“UN GIRO NEL GIRO” DOMANI A BIELLA SI PEDALA CON I CAMPIONI BETTINI E MUCCIOLI

Confermata anche per il 2025 una nuova edizione di “Un giro nel Giro”, l'iniziativa di pedalate amatoriali dedicata a clienti e appassionati di ciclismo, organizzata da Banca Mediolanum lungo le tappe del Giro d’Italia. Un'occasione unica per vivere in prima persona l'atmosfera del Giro, anticipando la corsa e pedalando a fianco dei grandi campioni che hanno fatto la storia del ciclismo italiano: Paolo Bettini e Dalia Muccioli.

L’appuntamento è venerdì 30 maggio a Biella, presso il Family Banker Office (FBO) in via S.G. Cottolengo 49, alle ore 8:00. La partenza della pedalata è fissata per le ore 8:30, con arrivo previsto sulla linea dove poco più tardi scatterà la 19a tappa del Giro d'Italia dei professionisti, al termine di un percorso collinare lungo 35 km. L’iniziativa è stata organizzata da Nicola Vallardi, Regional Manager del Nord Ovest di Banca Mediolanum.

“STORIE SU DUE RUOTE: PAROLA DI CAMPIONE”

Il Giro d’Italia rappresenta da sempre un momento di grande orgoglio e partecipazione per i territori che attraversa, e il legame con Biella ne è un esempio significativo. Situata ai piedi delle Alpi, è una città che unisce tradizione industriale e natura offrendo uno scenario spettacolare per il passaggio della corsa rosa: salite impegnative, paesaggi mozzafiato e un’accoglienza calorosa da parte della comunità locale. Pedalare qui significa attraversare una terra immersa tra operosità e silenzio: gli ex campioni Paolo Bettini e Dalia Muccioli, insieme agli appassionati in maglia azzurra, potranno rivivere ricordi e suggestioni fino a conquistare Oropa, la salita simbolo del ciclismo biellese.

Da queste emozioni nasce “Storie su due ruote: parola di campione”, il nuovo spazio curato da Banca Mediolanum. In ogni tappa, uno dei nostri testimonial condividerà un ricordo, un aneddoto, un legame personale con i luoghi attraversati dal Giro. Un racconto corale fatto di strade, fatica e bellezza, dove ogni pedalata parla di passione, memoria e orgoglio.

“FRAGILI, MA POTENTI”. IL PROGETTO DI FONDAZIONE MEDIOLANUM PER IL FUTURO DEI BAMBINI CON DISABILITA’ NEUROLOGICHE

Nel 2025 Fondazione Mediolanum rinnova il suo impegno a favore dell’infanzia sostenendo “Fragili, ma potenti”, la nuova raccolta fondi dell’anno. Il progetto nasce per garantire a 1.064 bambini con condizioni neurologiche complesse e alle loro famiglie un percorso personalizzato di riabilitazione e sostegno, in collaborazione con tre realtà d’eccellenza: Fondazione Don Gnocchi, Fondazione Fight The Stroke e Fondazione TOG.

Fragili, ma potenti” si rivolge a minori che convivono con difficoltà cognitive, motorie e comunicative, causate da lesioni genetiche, congenite o da traumi perinatali. La campagna offrirà loro accesso a trattamenti riabilitativi innovativi, integrati a tecniche tradizionali, con l’obiettivo di far emergere e valorizzare le loro potenzialità inespresse. Il progetto prevede inoltre un percorso di supporto psicologico dedicato ai genitori, per accompagnarli nel delicato compito di crescere e sostenere un figlio con disabilità complessa. Anche quest’anno Fondazione Mediolanum raddoppierà i primi 60.000 euro raccolti, moltiplicando l’impatto di ogni donazione.

Il Giro d’Italia sarà un’occasione speciale per sensibilizzare il pubblico lungo tutto il territorio nazionale, portando il messaggio del progetto direttamente tra le persone e promuovendo una cultura della cura e dell’inclusione.

www.fondazionemediolanum.it