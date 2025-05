19° tappa del 108° Biella-Champoluc di venerdì 30 maggio, a Occhieppo Inferiore chiude via Martiri

Il Giro d'Italia domani venerdì 30 maggio passerà anche a Occhieppo Inferiore, dove per l'occasione è prevista come modifica alla viabilità la chiusura dell'intera via Martiri della Libertà.

In particolare il Comune ha disposto il divieto di sosta e di transito lungo la via, dalle 10 alle 13.

L'istituto comprensivo Ernesto Schiapparelli attraverso una comunicazione ha informato i genitori che "a causa delle limitazioni al traffico previste dalle autorità competenti, in particolare nelle ore centrali della giornata e in prossimità dell’orario di uscita, potrebbero verificarsi significativi disagi alla viabilità" e invita pertanto le famiglie a "consultare con attenzione le comunicazioni ufficiali diffuse da Comune, Prefettura e Polizia Locale e a organizzarsi con anticipo per l’eventuale ritiro degli alunni, tenendo conto della possibile chiusura temporanea di alcune strade".