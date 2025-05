A Verrone torna "Anime di vetro", protagonisti i ragazzi del Liceo Sella FOTO

Venerdì 30 maggio, alle ore 20:30 si terrà una performance artistica di poesia e musica conosciuta come “Anime di vetro” . Protagonisti della serata saranno le classi 4B e 4M del Liceo Classico G&Q Sella di Biella e G&Q Sella Musiclab, e l’appuntamento serale é presso il castello Vialardi di Verrone (Via Castello 6 Interno corte), nella Sala Falseum.

La professoressa Cignolo, insegnante di greco e latino, si é occupata delle poesie in lingua greca, mentre il professore Cirillo ha seguito i ragazzi nell’ambito musicale, e gestisce il G&Q Sella Musiclab. Il progetto é partito ad inizio anno scolastico, in parallelo con l’inizio delle lezioni.

“Anime di vetro” é la seconda edizione: in quella dell’anno precedente aveva collaborato anche la professoressa Albini, insegnante di plastico del liceo artistico, la quale si era occupata di far realizzare dagli studenti dei manufatti plastici. Per quanto riguarda l’edizione di quest’anno, si é deciso di utilizzare come materiale principale il vetro, che rappresenta la fragilità umana: sopra i frammenti sono state scritte alcune poesie in greco studiate in classe.

La responsabile dell’iniziativa, la professoressa Cignolo, ha tenuto a sottolineare che i ragazzi si sono mostrati molto interessati e collaborativi nella realizzazione del progetto; inoltre, gli studenti hanno aderito alla partecipazione sulla base della loro volontà. Il percorso é stato un’ottima occasione anche per rafforzare il legame tra gli alunni e i professori, e per dare spazio alla propria creatività, mescolandola con le proprie conoscenze linguistiche!