Incendio di un furgone sull'A26, arrivano i Vigili del Fuoco FOTO

Intorno alle 13 di oggi, 29 maggio, i Vigili del Fuoco di Vercelli sono stati allertati per l'incendio di un furgone cassonato sul tratto autostradale A26, in direzione Genova, 500 metri prima del casello autostradale. Intervenuta sul posto, la squadra ha provveduto alla completa estinzione del rogo e ha provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata. Non ci sono feriti da segnalare. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale.