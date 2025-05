Femminicidio a Grugliasco, morta la donna accoltellata ieri dal marito

È morta intorno alle 9 di questa mattina, in ospedale, la donna di 61 anni, Fernanda Di Nuzzo, maestra di asilo, che ieri era stata brutalmente aggredita a coltellate dal marito nella sua casa, a Grugliasco.

Trasportata in condizioni disperate alle Molinette, è stata soccorsa dai medici che però non hanno potuto fare nulla per salvarla: l'uomo l'aveva infatti colpita con violenza all'addome, procurandole ferite mortali. La donna era arrivata in ospedale in arresto cardiaco per shock emorragico, dopo aver perso molto sangue.

L'uomo, marito della vittima e anche lui 61enne, Pasquale Piersanti, era stato immediatamente fermato dai carabinieri della compagnia di Rivoli e ora si trova in carcere con l’accusa di omicidio. Al momento dell'aggressione, in casa era presente anche la figlia di 24 anni, che non risulta per fortuna essere stata aggredita.

Assente invece l'altro figlio della coppia. A dare l'allarme sono stati proprio la figlia, ma anche i vicini, dopo che la vittima aveva tentato di fuggire, salendo le scale del condominio e gridando "aiuto", prima di perdere i sensi.