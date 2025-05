Ancora sangue nel Torinese, marito tenta di uccidere la moglie

Ancora sangue nel Torinese. A Grugliasco si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 28 maggio, un tentato omicidio sul quale stanno investigando i carabinieri.

I fatti sono avvenuti attorno alle ore 18.30: la lite tra marito e moglie (entrambi 61enni) è degenerata, con l'uomo che ha colpito con diverse coltellate all'addome la donna, che adesso si trova ricoverata in codice rosso alle Molinette, lottando tra la vita e la morte.

È stata operata d'urgenza e i medici sono stati costretti ad asportarle la milza. La prognosi resta riservata e la donna è stata trasferita nel reparto di rianimazione. In casa era presente anche la figlia di 24 anni, che non risulta per fortuna essere stata aggredita. Dalle prime risultanze, pare non ci fossero stati dei precedenti di violenza.