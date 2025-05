Biella, nella notte un altro detenuto dà fuoco a lenzuola e materasso al carcere

Nella notte appena trascorsa, si è verificato l’ennesimo episodio critico presso la Casa Circondariale di Biella, dove un detenuto ha appiccato un incendio all’interno della propria camera.

Il soggetto, per futili motivi, ha dapprima incendiato un lenzuolo per poi dare fuoco al materasso, generando una situazione di grave pericolo per sé stesso e per l’intera struttura. Immediato è stato l’intervento degli agenti di Polizia Penitenziaria in servizio che, con estrema prontezza, lucidità e straordinaria professionalità, ha provveduto a contenere le fiamme, evitando conseguenze ben più gravi.

Spente le fiamme e messa in sicurezza la sezione detentiva, i poliziotti si sono premurati di verificare le condizioni fisiche del detenuto che, tuttavia, ha reagito in maniera violenta e provocatoria, lanciando bottiglie e liquidi, oltre a sputare contro gli operatori nel tentativo di colpirli. Solo dopo ripetuti tentativi e nonostante le minacce ricevute, il personale è riuscito a riportare la calma, ponendo fine a un episodio che ha messo nuovamente a dura prova la tenuta psicofisica e operativa dei membri della Polizia Penitenziaria.

A segnalare tutto ciò il segretario nazionale del SiNAPPe Raffaele Tuttolomondo: “Tale ennesimo evento conferma, ancora una volta, il difficile e delicato contesto lavorativo in cui quotidianamente operano i nostri agenti. Il SiNAPPe esprime il proprio plauso e la più sincera gratitudine nei confronti del personale intervenuto, evidenziando l’alto senso del dovere, la competenza e l’onore con cui il reparto di Biella continua a distinguersi nella tutela della sicurezza e della legalità, nonostante le sempre più frequenti criticità del sistema penitenziario”.