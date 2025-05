Biella, tentato furto in un supermercato: fermati due uomini (foto di repertorio)

Tentato furto in un supermercato di Biella. È successo ieri, 28 maggio: stando alle prime ricostruzioni due uomini avrebbero tentato di portare via alcuni prodotti per un valore complessivo di circa 20 euro.

Una volta fermati, sono stati sottoposti agli accertamenti di rito da parte dei Carabinieri. Verranno deferiti perchè sprovvisti di documenti e per aver fornito generalità false.