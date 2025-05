Biella, al via la posa di nuove telecamere: 3 saranno “Targa System” per una maggior sicurezza

In arrivo nuove telecamere nel comune di Biella. Saranno 16, con l'obiettivo di incrementare il sistema di videosorveglianza sul territorio: 13 ambientali, 3 dotate di sistema “Targa System”, utilizzate per l'identificazione dei veicoli e la rilevazione di irregolarità, come la mancanza di assicurazione e revisione.

Da ieri, 28 maggio, è iniziata la posa dei nuovi dispositivi che troveranno posto all'incrocio tra via Milano e viale Venezia, in piazza XXV Aprile, all'intersezione tra via Felice Coppa e via Coda, in via Firenze, al bivio tra via Felice Coppa e strada Regione Croce, in piazza Duomo, sopra il ponte della Maddalena, la rotonda di via Pietro Micca con via Lamarmora, la zona del Bottalino (per meglio monitorare gli accessi nella Valle d'Oropa) senza dimenticare la via per Pollone (per coprire i rioni di Oremo e Vandorno), il punto d'incontro tra via Torino con via Piave e, infine, la piazza del Bersagliere.

“Era un intervento che i cittadini attendevano da molto tempo – commenta l'assessore della Polizia Locale Giacomo Moscarola – Si tratta del secondo lotto da 130mila euro per l'installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza, promesso ai cittadini biellesi. L'intervento di posizionamento interesserà per primo il quartiere di Chiavazza poi sarà il turno di altre zone della città così da coprire tutto il territorio. Come più volte dichiarato, la finalità è garantire una maggior sicurezza ai cittadini presidiando tutti i varchi di accesso al capoluogo di provincia. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marzio Olivero”.