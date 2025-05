Donna accoltellata dal marito, è ricoverata in condizioni gravissime

(Adnkronos) - E’ ricoverata in gravissime condizioni in ospedale a Torino la donna di 61 anni ferita a coltellate dal marito nel tardo pomeriggio di oggi a Grugliasco, nel torinese. Giunta in ospedale in arresto cardiaco per shock emorragico la donna, che ha perso molto sangue, è già stata sottoposta ad intervento per l’asportazione della milza e ora è ricoverata in prognosi riservata.

A dare l’allarme, a quanto si è appreso, sarebbe stata prima la figlia della coppia, ventiquattrenne, che era in casa al momento della tragedia, e successivamente una vicina di casa che avrebbe visto la donna ferita mentre cercava di scappare lungo le scale. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, hanno trovato il marito in casa in stato confusionale e lo hanno fermato. Sul posto sono in corso i rilievi dei militari.