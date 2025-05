Fdi, Davide Zappalà: “Delmastro difende lo Stato, non gli interessi di quei magistrati che stanno facendo perdere autorevolezza alla magistratura”

«Ero presente all’evento “Giustizia è Sicurezza” tenutosi a Torino e ho ascoltato l’intervento del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. In più passaggi, Delmastro ha sottolineato come la maggior parte dei magistrati sia composta da professionisti seri, che svolgono il proprio lavoro con rigore e senso dello Stato, come riportato anche da La Stampa il 27 maggio.

Allo stesso tempo, ha denunciato quei pochi magistrati che si lasciano andare a giudizi politici inaccettabili, utilizzando un linguaggio più consono a certi contesti della criminalità che alla magistratura. Non saprei, infatti, come altro definire la mail in cui, parlando della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si afferma: “non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche, e questo la rende molto più forte di Berlusconi”.

Mi chiedo, dunque: come si può ritenere offensiva un’affermazione tanto limpida? Lo sdegno manifestato da alcuni è reale o piuttosto strumentale? Non sarà forse un modo per sviare il dibattito dalla sostanza, ovvero dalla riforma della giustizia promossa dal Governo Meloni?

Delmastro ha toccato un nervo scoperto: quello delle correnti interne alla magistratura, che da anni minano la credibilità dell’istituzione. Ciò che molti italiani sospettavano, e che il libro di Luca Palamara ha tragicamente confermato, è che per troppo tempo le dinamiche interne della magistratura siano state dominate da logiche di potere, spartizioni e favoritismi.

Come si può ancora tollerare che le carriere dei magistrati vengano decise più dall’appartenenza a una corrente che dal merito?

La proposta di sorteggio per i vertici del CSM rappresenta un passo decisivo contro queste consorterie. Non è un attacco alla magistratura, ma una difesa della stragrande maggioranza di magistrati onesti che vogliono soltanto fare il proprio dovere, nel rispetto della legge e della Costituzione. È anche una difesa della dignità dell’istituzione, che deve recuperare la fiducia del popolo italiano.

Fratelli d’Italia è al fianco di chi crede in una giustizia giusta e libera da logiche di potere. La riforma della giustizia è la madre di tutte le riforme: senza di essa, l’Italia non potrà mai tornare a essere una nazione davvero efficiente, giusta e competitiva.»





Lo dichiara Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d'Italia.