Dalla passione per la montagna ai formaggi d’eccellenza: scopri Cà d’Andrei FOTO

L’azienda Agricola Cà d’Andrei è il risultato di anni di impegno e cocciuta convinzione che vivere in montagna producendo reddito e rispettando il delicato ambiente sia possibile!

Cà d’Andrei nasce nel 1996 nella piccola Frazione di Case Code Superiore, in Valle Cervo (BI) quando Andrea decide di acquistare una cascina dei primi del 900, sede attuale dell’azienda, e vi dimora le prime dieci capre della razza camosciata delle Alpi.

Da subito, grazie al P.S.R. 1995/2000 della Regione Piemonte, inizia la costruzione della struttura che ospiterà la nuova stalla e il caseificio aziendale, mentre la cascina verrà ristrutturata per arrivare alcuni anni dopo all’inaugurazione dell’agriturismo, completamento ideale dell’azienda Biologica a ciclo chiuso immaginata fin dall’inizio.

Il lavoro in stalla, nei pascoli e in caseificio portano nel tempo ad ottenere il riconoscimento CE per il caseificio ( CE IT 01/538) e la certificazione di prodotti da agricoltura biologica (cod. operatore I2715 organismo di controllo ICEA IT-BIO-006). La certificazione Biologica è parte integrante della filosofia dell’azienda, che oltre all’uso di materie prime quanto più possibili a km zero (come il nostro fieno), è inoltre impegnata a ridurre il proprio impatto ambientale con l’installazione di pannelli fotovoltaici, della caldaia a biomassa e il con il corretto uso dei reflui zootecnici.

Ad oggi l’estensione aziendale ci permette di allevare, con metodo Biologico, circa 50 capre da latte della razza Camosciata e Saanen, garantendo gli spazi richiesti per il benessere animale e preservando la fertilità dei pascoli con la loro turnazione.

Il calendario delle attività agricole è scandito dal ciclo biologico delle capre e dall’alternarsi delle stagioni. Da marzo a ottobre, ogni mattina le capre vengono munte e accompagnate al pascolo dove resteranno a brucare per tutto il giorno, mentre in azienda ci si occupa della lavorazione del latte- interamente trasformato, crudo, nel caseificio aziendale. I nostri formaggi, freschi e stagionati, si possono acquistare direttamente nel piccolo spaccio aziendale il sabato dalle 15:30 alle 18:30 e la domenica dalle 10:00 alle 18:00, oppure nei negozi che riforniamo in Biella e Cossato.

Gli spazi dell’agriturismo aprono invece principalmente nel weekend: questo è il luogo dove è possibile spiegare e far assaggiare i nostri prodotti: i formaggi in primis, ma anche le verdure, le erbe spontanee o i prodotti di altri agricoltori biellesi che scegliamo di utilizzare nei nostri piatti, come le farine di grani antichi o il vino dei produttori locali. Il menù varia durante tutto l’anno in funzione di ciò che i prati, il bosco e le stagioni ci offrono.

Infine, in settimana l’agriturismo ospita anche l’attività di fattoria didattica, per accogliere i gruppi desiderosi di imparare di più sul lavoro con gli animali. Con i bimbi delle scuole biellesi ma anche con turisti da oltre oceano si prova insieme a lavorare in azienda, occupandosi degli animali al pascolo e del formaggio, osservando tutte le fasi della sua trasformazione e degustando il risultato del nostro lavoro!

Ogni giorno a Cà d’Andrei si rinnova la sfida di vivere, oggi, di un lavoro in un contesto svantaggiato come la montagna, senza sfruttare ma piuttosto preservando il delicato ambiente; per produrre un prodotto di qualità per il consumatore che sia rispettoso anche dell’animale e per cercare di far conoscere ai nuovi cittadini, ma perché no anche agli adulti, questo mondo!