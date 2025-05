Rete Museale Biellese, inaugurata la stagione 2025: musica, cultura e sapori del territorio.

Domenica 1° giugno 2025 Cittadellarte – Fondazione Pistoletto ospiterà l’inaugurazione ufficiale della nuova stagione della Rete Museale Biellese, sostenuta anche quest’anno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Un pomeriggio di festa all’insegna della cultura, della musica e dei sapori locali, grazie alla collaborazione con Slow Food Travel Montagne Biellesi.

L’evento prenderà il via alle ore 15 nello Spazio Concept di Cittadellarte, con la presentazione ufficiale della stagione 2025: un momento corale, in cui numerose voci si alterneranno per raccontare novità e caratteristiche dell’edizione di quest’anno. Alle 15:45 spazio a Storie di Piazza, che offrirà un’anteprima dei prossimi eventi in programma e una performance musicale della cantante e violoncellista Simona Colonna.

Alle 16:30 sarà la volta della rassegna Suoni in movimento, a cura di NISI Arte Musica. In Sala Cervo si terrà una conferenza introdotta da un intervento del compositore Carlo Boccadoro. A seguire, alle 17, l’atteso concerto Rainbow, eseguito dall’Orchestra d’archi LaCorelli, diretta da Jacopo Rivani, con i solisti Camilla Patria (violoncello) e Ivan Mancinelli (percussioni). In programma brani di Respighi, Bartók, Host e Boccadoro, che presenterà proprio in questa occasione la prima esecuzione assoluta di Rainbow.

La giornata si concluderà alle 18:30 con un momento conviviale curato da Slow Food Travel Montagne Biellesi, che proporrà un aperitivo a base di eccellenze locali, sigillando così la proficua collaborazione avviata nel 2019 con la Rete Museale Biellese.

Ingresso al concerto e prenotazioni

Per assistere al concerto è consigliata la prenotazione via SMS o WhatsApp al numero 370 3031220 oppure via mail a segreteria@nuovoisi.it entro le ore 12 del giorno del concerto. Il biglietto intero ha un costo di 8 euro, ridotto 5 euro per operatori e responsabili dei siti Rete Museale Biellese 2025, soci N.I.S.I. ArteMusica, under 35, soci Movimento Lento e Cammino di Oropa. Ulteriori riduzioni a 3 euro sono previste per le convenzioni con Città Studi, familiari della Cooperativa Anffas e PGS White. Ingresso gratuito per i minori di 12 anni e per gli ospiti della cooperativa Anffas.

Cos’è la Rete Museale Biellese

Nata nel 2012, la Rete Museale Biellese è un progetto di valorizzazione culturale che riunisce ecomusei, musei, castelli, palazzi, siti naturalistici e luoghi di interesse storico e artistico del territorio biellese. Coordinata dall’Ecomuseo Valle Elvo e Serra in collaborazione con l’Ecomuseo del Biellese, la Rete promuove la condivisione di risorse e competenze tra soggetti pubblici e privati. In 13 anni ha coinvolto 47 realtà museali in 32 Comuni, selezionando 310 operatori formati e remunerati per garantire aperture continuative nella stagione estiva. Dal 2012 al 2024 i siti aderenti hanno accolto 181.934 visitatori.

Operatori e formazione

Anche per il 2025, gli operatori della Rete hanno seguito un percorso formativo generale a Cittadellarte, approfondendo la conoscenza dei siti aderenti e completando la formazione sulla sicurezza (generale, specifica e antincendio). Le immagini della formazione sono disponibili in allegato.

Novità dell’edizione 2025

Come sottolinea Giuseppe Pidello, coordinatore della Rete Museale Biellese, tra le novità di quest’anno figura l’ingresso del nuovo Museo del Formaggio e dell'Alpicoltura presso il Caseificio Rosso di Pollone. È stata inoltre adottata una nuova immagine grafica, ideata da Vanessa Paganin, operatrice selezionata, che richiama le quattro grandi tematiche su cui si fonda la Rete: storia, industria, arte e natura.

I 29 siti della stagione 2025

La Rete Museale Biellese 2025 comprende i seguenti siti, che apriranno a partire dal mese di giugno:

Museo del Territorio Biellese – Biella

Antonio Bertola ingegnere militare – Muzzano

Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo – Rosazza

Casa Zegna – Valdilana, Trivero

Castello Vialardi di Verrone e Falseum – Verrone

Centro di Documentazione del Lago di Viverone – Viverone

Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro – Netro

Centro di Documentazione sull’Emigrazione – Donato

Fondazione Pistoletto Cittadellarte – Biella (ingresso a pagamento)

Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge – Cossato, Castellengo

Ecomuseo della Civiltà Montanara – Muzzano, Bagneri

Ecomuseo della Lavorazione del Ferro – Mongrando

Ecomuseo della Terracotta – Ronco Biellese

Ecomuseo della Tradizione Costruttiva – Trappa di Sordevolo

Ecomuseo della Vitivinicoltura – Ricetto di Candelo

Ex Mulino Susta – Valdilana, Soprana

Fabbrica della Ruota – Pray

FORMA - Museo del Formaggio e dell’Alpicoltura – Pollone

Museo degli Acquasantini – Pettinengo

Museo del Bramaterra – Sostegno, Casa del Bosco

Museo della Passione – Sordevolo

Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso – Campiglia Cervo

Museo delle Migrazioni – Pettinengo

Museo dell’Infanzia – Pettinengo

Museo dell’Oro e della Bessa – Zubiena, Vermogno

Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa – Biella, Oropa

Palazzo Gromo Losa – Biella, Piazzo

Palazzo Vercellone – Archivio Lanifici Vercellone – Sordevolo

Santuario di San Giovanni d’Andorno – Campiglia Cervo

