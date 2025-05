Regione Piemonte e città del vino insieme per l’estate enoturistica

La Regione Piemonte e il coordinamento regionale dell’Associazione Nazionale Città del Vino promuovono il ciclo di eventi “Le Notti del Vino”, che nel periodo estivo compreso tra il 21 giugno e il 22 settembre accompagneranno gli enoturisti in visita nei borghi piemontesi. Incontri, degustazioni, convegni, spettacoli, musica, letture, mostre d’arte, passeggiate caratterizzeranno l’estate delle Notti del Vino, che è il più grande e diffuso festival dell’estate dedicato alle tante cantine grazie alle quali l’Italia eccelle nel mondo.



«Il vino è parte imprescindibile dell’identità del nostro territorio. L’iniziativa promossa dalla Regione Piemonte, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Vino, valorizza al meglio questa vocazione - dichiara Marina Chiarelli, assessore al Turismo, Cultura e Sport della Regione - Una passione che si intreccia con la cultura, che è un altro elemento fondamentale del nostro patrimonio regionale. Oltre alle degustazioni, i visitatori potranno partecipare a eventi, incontri, presentazioni di libri e concerti. Sarà un viaggio tra gusto e conoscenza, attraverso le vie, i parchi, i panorami e gli edifici storici dei borghi piemontesi. Tra le mete ci saranno Novara e le colline novaresi, con la sua lunga tradizione vitivinicola e alle rinomate etichette che ne testimoniano l’eccellenza, Alba e il Biellese. Un’esperienza a tutto tondo, che sarà capace di esaltare ancora di più l’eccellenza enologica del Piemonte».



Stefano Vercelloni, coordinatore regionale delle Città del Vino, sottolinea: “Siamo orgogliosi di collaborare con la Regione alla realizzazione di un format unico, un felice connubio tra intrattenimento e cultura. L’ambizione è quella che da sempre caratterizza la nostra associazione, di cui fanno parte oltre 500 Comuni italiani a vocazione vitivinicola: affermare il profondo legame tra vino e territorio, in chiave culturale e di sviluppo. Siamo già al lavoro per il lancio del calendario delle Notti del Vino, in attesa di ulteriori adesioni”.



I Comuni sul territorio saranno i primi promotori e organizzatori degli eventi che comporranno il calendario delle Notti del Vino. Le location delle Notti del Vino saranno i luoghi più belli e iconici di ogni Città del Vino: le vie e le piazze del centro storico con i suoi edifici storici, le corti e gli angoli più suggestivi; i balconi panoramici, i parchi e le aree e gli spazi pubblici aperti, i castelli e le antiche rocche. L’obiettivo è valorizzare la fruibilità e la godibilità dei luoghi anche tramite passeggiate, incontri, approfondimenti didattici e culturali, momenti musicali e concerti, presentazione di libri, spettacoli folkloristici, coinvolgendo sia gli abitanti sia i visitatori. L’edizione 2025 delle Notti del Vino sarà anche l’occasione per affermare, attraverso confronti e approfondimenti, l’importanza dell’educazione a un consumo moderato e consapevole.

Il calendario è pubblicato su https://cittadelvino.com/le-notti-del-vino-2025-il-calendario-degli-appuntamenti-in-piemonte/