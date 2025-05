Stellantis a un italiano, il nuovo amministratore delegato è Antonio Filosa: scelto il successore di Carlos Tavares

L'attesa è finita: il successore di Carlos Tavares come amministratore delegato di Stallantis è Antonio Filosa. L'annuncio ufficiale è stato dato dal Gruppo al termine di quello che viene definito "un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni", condotto da un Comitato Speciale del Consiglio guidato dal presidente in prima persona, John Elkann. Filosa è ingegnere, è originario di Napoli, ha 52 anni e vanta una lunga carriera all'interno di Stellantis. Ma soprattutto rappresenta una svolta significativa, che regala maggiore "italianità" al gruppo nato dal matrimonio tra Fca e Psa.

Ora un'assemblea straordinaria

La Società terrà ora un’assemblea straordinaria degli azionisti, che sarà convocata nei prossimi giorni, per eleggere Antonio Filosa nel Consiglio di Amministrazione come amministratore esecutivo della Società. Nel frattempo, per conferirgli piena autorità e garantire una transizione efficiente, il Consiglio di Amministrazione gli ha conferito i poteri di Chief Executive Officer a partire dal 23 giugno. Sul tavolo, un'eredità pesante come quella lasciata dal manager portoghese: dal territorio torinese, riflettori puntati soprattutto sul destino produttivo di Mirafiori, soprattutto dopo la decisione di spostare quel che resta delle lavorazioni Maserati a Modena.

Venticinque anni di esperienza soprattutto in America

Il Consiglio di Amministrazione ha scelto Antonio Filosa come CEO sulla base "della sua comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore automobilistico, della sua vasta esperienza in tutto il mondo, della sua ineguagliabile conoscenza dell’azienda e delle sue riconosciute qualità di leadership. Antonio Filosa ha guidato Stellantis sia in Nord che in Sud America. Durante il suo mandato come Chief Operating Officer per il Sud America, ha portato il marchio FIAT alla leadership di mercato e ha poi sviluppato significativamente i marchi Peugeot, Citroën, Ram e Jeep. Come conseguenza, Stellantis ha rafforzato la sua leadership nella regione. Il suo lavoro nella creazione dello stabilimento di Pernambuco, uno dei più grandi poli automobilistici del Sud America, ha lanciato Jeep in Brasile, che è rapidamente diventato il principale mercato del brand al di fuori degli Stati Uniti".



Antonio Filosa è entrato nel Gruppo Fiat nel 1999, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, tra cui quello di plant manager dello stabilimento di Betim (Brasile) e di head of Purchasing per la regione America Latina. Dal 2016 è stato inoltre head dell’Argentina e dal 2018 COO per la regione America Latina di Fiat Chrysler Automobiles. Nel 2021 è stato nominato COO per il Sud America della neonata Stellantis, nel 2023 è diventato CEO del marchio Jeep e nell’ottobre 2024 è stato nominato COO per il Nord America. Le sue responsabilità sono aumentate ulteriormente nel dicembre 2024, quando è stato nominato COO per il Nord e il Sud America, e ulteriormente nel gennaio 2025, quando è stato nominato Chief Quality Officer.

John Elkann continuerà a ricoprire il ruolo di Executive Chairman quando Antonio Filosa assumerà l’incarico di Chief Executive Officer il 23 giugno. In quell’occasione, Antonio Filosa annuncerà anche il nuovo team dirigenziale di Stellantis.

"Profonda conoscenza dell'azienda"

“La profonda conoscenza che Antonio ha della nostra Azienda — comprese le persone che considera il nostro punto di forza — e del nostro settore, gli consentono di essere perfettamente preparato per il ruolo di Chief Executive Officer in questa nuova e cruciale fase di sviluppo di Stellantis”, ha affermato l’Executive Chairman di Stellantis, John Elkann. “Ho lavorato a stretto contatto con Antonio negli ultimi sei mesi, durante i quali le sue responsabilità sono aumentate e la sua leadership, che ha guidato sia il Nord che il Sud America in un momento di sfida senza precedenti, ha confermato le sue eccellenti qualità. Insieme a tutto il Consiglio di Amministrazione, non vedo l’ora di lavorare con lui”.

“Accogliamo all’unanimità la nomina di Antonio a nuovo Chief Executive Officer”, ha aggiunto Robert Peugeot, vicepresidente di Stellantis. “La sua comprovata esperienza di leadership di successo nel corso dei molti anni passati nella nostra Azienda parla da sola e questo, unito alla sua profonda conoscenza del nostro business e delle complesse dinamiche che caratterizzano il nostro settore, lo rendono la scelta naturale per diventare il prossimo CEO di Stellantis”.

“La nomina di Antonio Filosa alla guida di Stellantis apre un nuovo e importante capitolo per la nostra Azienda”, ha affermato Nicolas Dufourcq, CEO della Banque Publique d’Investissement (Bpifrance). “In un momento di trasformazione per l’industria automobilistica mondiale, Antonio Filosa ha la conoscenza, l’esperienza e il talento per guidare Stellantis verso nuovi successi”.

“È per me un grande onore essere nominato CEO di questa fantastica Azienda”, ha affermato Antonio Filosa. “Sono grato al nostro Chairman, John Elkann, e ai membri del nostro Consiglio di Amministrazione per la loro leadership, in particolare in questi ultimi mesi, e per la fiducia che hanno riposto in me per guidare la nostra Azienda in un momento così importante per il nostro settore. Sono sempre stato ispirato dall’immenso talento, dalla passione e dall’impegno delle nostre persone e dalla professionalità con cui i nostri team ci permettono di raggiungere l’eccellenza. Abbiamo i brand migliori e più iconici della storia dell’automobile e una tradizione di innovazione lunga oltre 100 anni. Questa storia, unita al nostro impegno nel fornire ai nostri clienti i prodotti e i servizi che amano, è la chiave del nostro successo”.



"Bene la scelta di un italiano"

"La scelta di un manager italiano di grande esperienza alla guida del gruppo Stellantis rappresenta senz’altro una buona notizia, in un momento cruciale per il futuro dell’intero comparto e in particolare per la produzione in Italia. La sua esperienza, competenza e profonda conoscenza del prodotto auto e del settore rappresentano una garanzia, e siamo fiduciosi che saprà interpretare con attenzione le sfide del mercato, valorizzando le eccellenze del nostro Paese", dicono il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il vicepresidente, Elena Chiorino e l'assessore alle Attività Produttive, Andrea Tronzano.

"L’auspicio è che questa nomina consolidi quel cambio di passo nella strategia industriale di Stellantis in Italia, e in particolare in Piemonte, con il rispetto degli impegni assunti dai vertici dell’azienda negli ultimi mesi e il rilancio della produzione a Mirafiori, e negli altri stabilimenti italiani, che per noi è l’assoluta priorità. Il Piemonte ha competenze, storia e professionalità uniche: chiediamo che vengano ascoltate e tradotte in scelte concrete a favore dell’occupazione, dell’innovazione e della competitività del nostro territorio. Su tutto ciò siamo disponibili ad aprire un confronto franco e serio con il nuovo ceo".



E il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, aggiunge: "Accogliamo con favore la nomina di Antonio Filosa alla guida di Stellantis, una figura di grande competenza e conoscenza del settore automobilistico, in un momento determinante per il futuro industriale della nostra città e del Paese. Torino è storicamente il cuore pulsante dell’automotive italiano, e il suo rilancio passa necessariamente attraverso una strategia industriale chiara, ambiziosa e rispettosa delle professionalità e delle eccellenze che il nostro territorio può offrire. Confidiamo che il nuovo amministratore delegato saprà avviare un dialogo costruttivo con le istituzioni locali, nel solco degli impegni già assunti e con un’attenzione particolare alla valorizzazione di Mirafiori, simbolo dell’industria torinese, e degli altri asset produttivi presenti in città. Torino è pronta a fare la sua parte: chiediamo che venga riconosciuta come protagonista nelle scelte strategiche del gruppo e siamo disponibili fin da subito ad avviare un confronto serio e concreto per garantire occupazione, innovazione e sviluppo sostenibile".



Il mondo sindacale



"Nell'augurare un in bocca al lupo al nuovo ad Stellantis, auspico che la sua gestione sia improntata sulla produzione, piuttosto che sulla finanza, e sui piani di sviluppo dei vari stabilimenti con relazioni sindacali proficue, improntate all'ascolto e al confronto - dice Edi Lazzi, segretario generale di Fiom Cgil Torino -. Il fatto che sia italiano non rappresenta nessun tipo di garanzia per il nostro Paese, ecco perchè lo incalzeremo da subito, a partire dalla situazione di Mirafiori che ha bisogno di essere rilanciata con forza tramite nuovi modelli di autovetture".



“Salutiamo con favore la nomina di Antonio Filosa a nuovo amministratore delegato di Stellantis e la scelta del cda della casa automobilistica di puntare su un manager italiano, interno al gruppo automobilistico, profondo conoscitore dell’azienda, e con un grande bagaglio di esperienza e competenze acquisite in 25 anni di carriera”. È il commento dei segretari generali Cisl Torino e Piemonte, Giuseppe Filippone e Luca Caretti. “Questa scelta fa ben sperare per il rilancio degli stabilimenti italiani e piemontesi del gruppo e in modo particolare per il sito di Mirafiori che vive da anni una situazione molto difficile sotto il profilo produttivo e di prospettive future. Confidiamo nel coinvolgimento del sindacato nelle scelte che riguardano i lavoratori e il territorio e auspichiamo un maggior confronto con le rappresentanze dei lavoratori da parte del nuovo ceo di Stellantis, segnando una netta discontinuità con il suo predecessore Tavares”.



"Apprendiamo con soddisfazione che il nuovo CEO scelto dal consiglio di amministrazione Stellantis è un italiano di formazione Fiat. Il suo curriculum fa guardare con ottimismo al futuro", dice il segretario generale Uilm Torino, Luigi Paone. "Siamo fiduciosi che il nuovo amministratore delegato rimetta gli stabilimenti italiani, a partire da Mirafiori - al centro del progetto di Stellantis, rilanciando i marchi nazionali e garantendo un solido futuro occupazione per tutti i lavoratori. Sarà importante anche il rilancio dell'indotto che negli ultimi anni è stato penalizzato da scelte dettate più dall'attenzione per la riduzione dei costi che per la qualità del prodotto".