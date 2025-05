Dal Nord Ovest - Arrestato 32enne ricercato per l’omicidio della moglie

Arrestato 32enne ricercato per l’omicidio della moglie (foto di repertorio)

Nella mattinata di sabato, la Polizia di Stato di Novara ha arrestato un cittadino straniero di 32 anni, ricercato a livello internazionale per omicidio.

L’uomo è stato fermato da una pattuglia della Squadra Volante in via Leonardo Da Vinci e, grazie a un rapido controllo nelle banche dati internazionali, è emerso che su di lui pendeva un mandato di cattura emesso dalle autorità peruviane.

Secondo quanto accertato, l’uomo sarebbe imputato per l’omicidio della moglie, avvenuto in Sudamerica con un’arma da fuoco. È stato immediatamente arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’avvio delle procedure di estradizione.