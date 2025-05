Valdilana, borsa di studio per una studentessa meritevole del Gae Aulenti

Giovedì 22 maggio, Arianna Andreotti, giovane studentessa della classe 1AT dell’Istituto Alberghiero Gae Aulenti di Valdilana, con sede a Mosso, è stata insignita della prestigiosa borsa di studio “Adriana e Franco Ormezzano”. Il riconoscimento, destinato agli alunni particolarmente meritevoli, premia l’impegno, la costanza e il talento dimostrati durante l’anno scolastico.

Il premio rappresenta un importante incentivo per gli studenti che si distinguono non solo per il rendimento scolastico, ma anche per l’atteggiamento responsabile e il rispetto dei valori della scuola. La cerimonia si è svolta in un clima di emozione e orgoglio, con la partecipazione della dirigente scolastica Marialuisa Martinelli.