Trump avverte California: "Stop a uomini in sport femminile o blocco finanziamenti"

(Adnkronos) - In un post su Truth Social, Donald Trump ha attaccato duramente il governatore Gavin Newsom e la California Interscholastic Federation (Cif), colpevoli - secondo il presidente - di permettere illegalmente a "uomini di competere negli sport femminili".

Il riferimento è al caso di AB Hernandez, un’atleta transgender che ha vinto sabato scorso sia il salto in lungo sia il salto triplo alle qualificazioni del campionato californiano, guadagnandosi un posto per le finali statali previste il prossimo fine settimana. "Questa settimana un atleta maschio in transizione, a un importante evento, ha vinto 'tutto' e si è qualificato per le finali statali - ha scritto Trump - Da maschio era un atleta mediocre. Da femmina è praticamente imbattibile. Non è giusto ed è totalmente umiliante per donne e ragazze".

Il presidente ha annunciato che parlerà con Newsom - che a suo dire si sarebbe limitato a definire la situazione "ingiusta" - e ha minacciato di bloccare "su larga scala" i finanziamenti federali se non verrà rispettato il suo ordine esecutivo che vieta la partecipazione di atleti maschi in gare femminili. Trump ha inoltre ordinato alle autorità locali di impedire all’atleta di gareggiare.

Il caso ha fatto esplodere nuovamente il dibattito in California e negli Stati Uniti. Secondo Fox News, la giovane atleta transgender - studentessa della Jurupa Valley High School - ha vinto il salto triplo con una distanza di 12,31 metri e il lungo con 5,88 metri. Una delle atlete classificate non si è presentata alla cerimonia di premiazione e i genitori di altre partecipanti denunciano da settimane "l’ingiustizia" di questa situazione.

La Cif, che si è attenuta alla legge californiana e alle proprie linee guida in materia di identità di genere, è già sotto inchiesta da parte del Dipartimento dell'istruzione degli Stati Uniti. "Non permetteremo che si calpestino i diritti civili delle donne", ha dichiarato Julie Hartman, portavoce dell'Ufficio per i Diritti Civili (Ocr), sottolineando come l'indagine "prosegua con vigore".