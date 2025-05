Bertinotti e Rondi protagonisti al Rally Valsugana Historic

Rientra in grande stile l’equipaggio griffato Rally & Co, composto da Marco Bertinotti e Andrea Rondi che sabato 31 maggio sarà protagonista in Trentino Alto Adige per la 13° edizione del Valsugana Historic Rally, valida per il campionato italiano rally storici.

Con partenza ed arrivo a Borgo Valsugana saranno al via a bordo della gialla Porsche 911 con la quale hanno vinto il Rally Lana Storico 2024, un test in vista della gara di casa. 6 le prove speciali in programma per un totale di 93 km cronometrati, con le prove di Marande e Serot (entrambe oltre i 18 km l’una) che faranno selezione e andranno a delineare la classifica generale nella quale la coppia biellese conta di ben figurare.