Il Giro d’Italia visto dai giovani: ecco cosa ne pensano del tour italiano in bicicletta

Cosa pensano i giovani biellesi della tappa Biella-Champoluc del Giro d’Italia? Andranno a vederlo quest’anno?

Come accade quasi ogni anno, anche quest’anno per il biellese passerà il Giro d’Italia: anzi, partirà proprio da Piazza Martiri della Libertà! Per alcuni, la tappa biellese è frutto di grande interesse, mentre per altri un giorno come un altro. Ma i giovani, andranno a vederlo, nonostante sia un giorno di scuola? Seguiranno il Giro? Sarà un successo paragonabile all'Adunata?

Secondo me, la partenza della tappa Biella-Champoluc è una grande occasione per partecipare ad un evento nazionale, un po’ diverso dai soliti a cui i giovani partecipano. Generalmente, io partecipo sempre perché è molto interessante poter vedere i meccanismi di questo sport e, in realtà, mi piace molto recuperare i gadget dalle varie squadre ciclistiche, che lanciano durante il passaggio.

Fin da quando sono piccola sono sempre entrata nello spirito della manifestazione: mio nonno ne è appassionato e lo guardiamo ad ogni pranzo. In più, Valdengo ha spesso ospitato il giro, anche solo di passaggio ed è per questo che oggi tengo molto a questo evento.

Per Desiré, la tappa 19 del giro d’Italia non avrà sicuramente il successo dell’Adunata, sia per il giorno in cui è organizzato (venerdì mattina, quindi giorno di scuola e di lavoro), sia perché secondo lei non sono molti gli appassionati di ciclismo, ma a causa del giorno sfavorevole, non tutti potranno essere presenti. Desiré non andrà a vedere la tappa, proprio perché sarà a scuola, ma dice che suo nonno sarà sicuramente presente in quanto grande appassionato. Infine, afferma che, quando le capita, guarda in televisione le tappe del Giro.

Zain, invece, la pensa molto diversamente: questo sport non è per tutti e per questo saranno relativamente poche le persone presenti alla tappa. In aggiunta, lui non andrà perché non è uno sport che gli interessa particolarmente. Per finire, secondo lui, il giro non avrà un successo paragonabile a quello avuto dall’Adunata, in quanto di nicchia.

Interessante e coinvolgente per Simona, che avrà la possibilità di vedere più da vicino degli atleti professionisti. Nonostante il giro possa complicare la viabilità, ne varrà assolutamente la pena e, in più, sarà un’altra grande pubblicità per il territorio. Il successo sarà limitato rispetto a quello dell’Adunata poiché essa mobilità, mentre il ciclismo gli appassionati. Sostiene infine che sia una bella esperienza da vivere, in particolare nel villaggio e con la carovana.

Secondo Greta, il successo di questo giro non sarà paragonabile ne a quello dell’Adunata, ne a quello che il giro ha avuto negli anni scorsi. Lei non andrà a vedere l’evento, ma le sarebbe piaciuto molto: ogni anno, infatti, va a vederlo nonostante non sia appassionata di ciclismo.

Diverse le opinioni contrastanti, ma su una cosa siamo tutti d'accordo: non avrà il successo degli scorsi anni.