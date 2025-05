Cassani e Zola raccontano la Biella-Champoluc: “Tappa chiave del Giro d’Italia 2025” VIDEO

Oggi si è tenuta l’intervista di Newsbiella a Davide Cassani e Jean Zola per la tappa protagonista del biellese “Biella-Champoluc” del Giro d’Italia 2025.

Nel video viene raccontato l’entusiasmo per la tappa del Giro d’Italia 2025 che passerà anche da Biella: tappa determinante e una delle più impegnative dell’intera corsa. Le montagne che circondano il nostro territorio e le prime “vere” salite, che danno la possibilità di mostrare tutte le bellezze e le eccellenze del territorio.

Il passaggio del Giro rappresenta un momento di forte richiamo per appassionati e cittadini, capace di unire la comunità nel segno della passione per il ciclismo e dell’orgoglio locale. L’entusiasmo è palpabile, e la tappa si preannuncia come una giornata da ricordare nella storia sportiva biellese.