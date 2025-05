Non si ferma all'alt dei Carabinieri e si dà alla fuga con la moto

I Carabinieri della Stazione di Bioglio, al termine di una veloce indagine, hanno denunciato alla Procura di Biella per il reato di resistenza a pubblico ufficiale un 31enne residente nel Biellese, pregiudicato. per non aver ottemperato all’alt dei militari di quella stazione ed inoltre poiché datosi alla fuga, nonostante successivi tentativi di fermalo, si è reso responsabile di resistenza.

Alcuni giorni prima l’uomo, mentre percorreva una provinciale a bordo di una moto di grossa cilindrata ad alta velocità, non si era fermato all’ALT datogli da una pattuglia dei Carabinieri di Bioglio, continuando a fuggire inseguito da Ternengo sino alle porte di Cossato, anche con l’ausilio di altre pattuglie, fino a quando l’inseguimento veniva interrotto per evitare di mettere in pericolo altri utenti della strada. Il centauro, la cui moto era priva di targa, essendo del tipo da “cross” e con casco integrale indossato, pensava sicuramente di farla franca ma i militari non si sono dati per vinti.

Raccolte varie testimonianze ed esaminati accuratamente i filmati di tutte le telecamere di sicurezza dei comuni attraversati durante la fuga, sono riusciti ad identificarlo. Richiesto ed ottenuto un decreto di perquisizione dalla Procura di Biella, i Carabinieri hanno trovato e sequestravano nella sua abitazione la moto ed il casco indossato al momento della fuga. L’uomo, peraltro, aveva postato sui social alcuni filmati e fotografie che lo ritraevano alla guida di moto lanciate a fortissima velocità e guidate in modo spericolato, in chiaro segno di sfida alle forze dell’ordine.