Valdengo: I bambini delle scuole elementari donano sorrisi con la Banca del Giocattolo - foto Ciccarelli per newsbiella

Una mattinata speciale, quella vissuta alla scuola elementare di Valdengo, all’insegna della solidarietà e dell’impegno civico. I volontari della Banca del Giocattolo di Biella e Vallemosso di Valdilana hanno incontrato gli alunni delle classi terza, quarta e quinta elementare, protagonisti di un gesto semplice ma carico di significato: donare i propri giochi per regalare momenti di gioia ad altri bambini meno fortunati.

L'iniziativa nasce all'interno del progetto “Scuola senza zaino”, un modello educativo che valorizza la cooperazione, la comunità in classe e l’apprendimento attivo, aperto al dialogo con il territorio. «La frase che ci ha accompagnato tutto l’anno – raccontano le insegnanti – è Rompere gli schemi con il gioco. Abbiamo coinvolto i genitori in una giornata di gioco a scuola, utilizzando giochi costruiti dagli stessi bambini, e contemporaneamente abbiamo proposto la raccolta per la Banca del Giocattolo».

Il progetto ha preso forma attraverso il lavoro del consiglio degli alunni, eletto democraticamente nelle classi, che ha fortemente appoggiato questa iniziativa come segno concreto di solidarietà. Così, nelle scorse settimane, è partita la raccolta, che ha visto bambini e famiglie partecipare con entusiasmo.

Questa mattina i volontari hanno ritirato i giochi, ma non prima di aver spiegato ai bambini cosa accade a ogni giocattolo donato: vengono selezionati, puliti, rimessi a nuovo e preparati con cura per raggiungere altri bambini, anche oltre confine, in luoghi dove il gioco può davvero significare riscatto, conforto e speranza.

L’attenzione e la partecipazione dei piccoli è stata commovente. Hanno ascoltato con serietà e, nel momento del dono, hanno dimostrato di aver colto il vero significato del gesto. «Non sono solo giochi che non usiamo più – hanno detto – ma anche giochi a cui tenevamo tanto. È proprio questo che rende speciale il nostro dono».

Insieme ai volontari, hanno poi aiutato a caricare i pacchi: una catena di mani piccole e generose, pronte a far viaggiare sorrisi verso chi ne ha più bisogno.

Cos’è la Banca del Giocattolo

La Banca del Giocattolo è un’iniziativa di volontariato che si occupa di raccogliere, sistemare e ridistribuire giocattoli donati da privati, scuole e associazioni. Ogni giocattolo viene selezionato, igienizzato e confezionato con attenzione prima di essere destinato a famiglie in difficoltà, ospedali pediatrici, case famiglia o contesti di emergenza, anche internazionali. Un modo concreto per ridurre gli sprechi e, soprattutto, per portare un po’ di gioia a chi sta attraversando momenti difficili.

Info: https://www.facebook.com/www.bancadelgiocattolo.org/?locale=it_IT