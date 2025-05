Borriana dice no ai mozziconi per terra FOTO

Un piccolo gesto per un ambiente più pulito. L’amministrazione comunale di Borriana ha recentemente installato nuovi posacenere nei principali punti di accesso al paese, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono dei mozziconi di sigaretta e promuovere una maggiore sensibilità ambientale tra i cittadini.

I nuovi dispositivi sono stati posizionati in luoghi di forte passaggio: all’ingresso del municipio, davanti all’ambulatorio comunale e nei pressi della tabaccheria. Tre punti strategici scelti per favorire comportamenti più rispettosi dell’ambiente urbano e contribuire al decoro del paese.

"Si tratta di un intervento semplice ma significativo – spiegano dal Comune – che invita tutti a fare la propria parte. Ringraziamo sin da ora i cittadini per la collaborazione".

L’Amministrazione comunale è da tempo impegnata nella promozione di iniziative volte a migliorare la pulizia del nostro paese, mettendo in campo iniziative mensili per la pulizia e la cura del paese; sono stati anche effettuati controlli e azioni di contrasto con l’emissione di sanzioni per chi abbandona i rifiuti, e sono in fase di studio ulteriori azioni per contrastare ulteriormente l’abbandono dei rifiuti attraverso dispositivi di controllo a distanza.



"Con l’installazione di posaceneri - spiega il sindaco Francesca Guerriero - si manifesta la volontà di voler contribuire ad evitare l’abbandono dei mozziconi di sigarette, nel nostro paese, la cui dispersione risulta essere, in base a recenti studi, fonte di un alto grado di inquinamento del terreno o delle acque, con tempi di decomposizione per il solo filtro anche superiori ai 10 anni. Conseguentemente l’iniziativa si pone un duplice obiettivo: quello di offrire un concreto supporto alla tutela dell’ambiente oltre a quello di sensibilizzare i fumatori ad un utilizzo corretto e consapevole dei posacenere stessi. Il progetto prende avvio dal centro cittadino nella Piazza Mazzini e nell’Area del Parco Giochi, punti nevralgici dove si verifica ormai sempre e comunque l’abbandono indiscriminato di mozziconi di sigarette, ma seguirà la posa di ulteriori posacenere in punti altrettanto strategici".



"Siamo fortemente convinti - prosegue il sindaco - che la presente iniziativa contribuirà a contrastare concretamente una criticità quale quella del mal costume di gettare a terra i mozziconi di sigarette, con il fine di ottenere un miglioramento a livello di pulizia di strade e luoghi di aggregazione, quindi di decoro urbano, e contestualmente saranno anche sensibilizzati i fumatori sia riguardo le ricadute in termini di degrado ambientale causate dall’abbandono al suolo dei mozziconi, sia riguardo le inevitabili conseguenze a livello di salute. Si pensa di valutare con SEAB e COSRAB se l’iniziativa possa rientrare in una raccolta differenziata di questo tipo di rifiuto e se possano essere avviati progetti riciclo dei mozziconi di sigaretta, finalizzati dunque alla rimessa in circolo di questi rifiuti sotto altra forma. A tutti i fumatori diciamo: Un piccolo gesto aiuta a mantenere pulita la tua città ed a salvaguardare l’ambiente in cui viviamo!! Spegnimi qui!!!".