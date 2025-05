Lutto nel basket per la morte di Martino Coda Zabetta, il ricordo di Biella Next (credit Laura Malvarosa)

“Con profonda commozione e infinita tristezza, tutta la famiglia di Biella Next piange la prematura scomparsa di Martino Coda Zabetta”. Inizia così il post di cordoglio della società biellese nel ricordo del tecnico di basket, apprezzato e stimato per le sue qualità umane e professionali, mancato troppo presto all'affetto dei suoi cari. Aveva, infatti, solo 43 anni.

“Martino – si legge nella nota - è stato molto più di un allenatore delle nostre squadre: è stato un punto di riferimento, un esempio di passione, dedizione e umanità. Ha saputo trasmettere ai nostri ragazzi i valori più autentici dello sport, accompagnandoli nel loro percorso di crescita dentro e fuori dal campo, sempre con un sorriso sincero e una parola giusta per ciascuno. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ciao Martino, Biella Next non ti dimenticherà”.