Birrificio Elvo inaugura la stagione 2025 del “Beer Garden” estivo con l'accensione del fuoco dell'amicizia

Riaprirà sabato 31maggio - per tutta la stagione estiva - il “Beer Garden” a Graglia del Birrificio Elvo con le sue proposte birrogastronomiche.

E’ possibile pranzare e cenare degustando decine di birre artigianali della casa, panini gourmet con carni affumicate e cotte a bassa temperatura, taglieri di salumi e formaggi del territorio, carni alla griglia, senza dimenticare qualche offerta anche per vegetariani e vegani. Presso lo spaccio possibilità di acquisto dei prodotti della produzione.

Eventi che inaugureranno la stagione 2025:

sabato 31 maggio, ore 17, apertura Beer Garden merenda cenoira, aperitivo e cena, durante la serata accensione del fuoco dell’amicizia e “Elvo Beer Yoga” lezione tenuta dalla maestra Francesca Perazzone con degustazione di una birra della casa (prenotazione Beer-yoga obbligatoria, per info: Francesca 3346647820);

domenica 1° giugno, “I segreti della birra di casa Elvo”, dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 17.30 sarà possibile su prenotazione partecipare a visite guidate all’interno del birrificio, oltre che a degustare birra e cibo per tutta la giornata tra una partita di Ping-pong e calcio balilla;

lunedì 2 giugno, prima edizione dell’evento “Bici e birra”. Per l’occasione sarà organizzato un giro di livello amatoriale aperto a tutti i possessori di bici gravel o e-bike/enduro in collaborazione con Free Bike. Il ritrovo è previsto per le ore 9:00 di lunedì 2 giugno, presso la sede del negozio di bici di Biella (corso Giuseppe Pella, 19/A). L’arrivo sarà presso il Beer Garden di Graglia e la vittoria spetterà proprio a chi riuscirà a bere più birra una volta arrivato al traguardo!

Per info chiamare il numero 3500959652 (Free Bike) oppure recarsi al negozio dal martedì al venerdì (9:00-12:30 e 15:00-19:00) e il sabato dalle 9 alle 12.30.

Per tutti coloro che arriveranno in bici vi sarà un prezzo speciale sulla birra.

Vi aspettiamo numerosi, ciclisti e accompagnatori.

Il garden resterà aperto tutti i venerdì sera dalle 18 alle 23.30, i sabato sera dalle 17 alle 23.30 e le domeniche dalle 12 alle 23.30. Apertura eccezionale sarà quella del 2 giugno e di Ferragosto.

Il Beer Garden si trova presso la sede del Birrificio Elvo, ovvero a Graglia, in via Casale Gatto 12.

Per info, prenotazioni tavoli, organizzazione eventi: Tel. 3200863619 (preferibilmente via WhatsApp).

Seguici anche su Facebook Birrificio Elvo e su Instagram elvo_brewery