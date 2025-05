Mongrando, al via il Progetto Rammendo per conoscere un antico mestiere

Dopo mesi di lavoro, ha preso il via il Progetto Rammendo. A darne notizia il gruppo consiliare di minoranza MongranDomani. Il corso, guidato da Elisabetta Soldi, ha avuto inizio sabato scorso, 24 maggio, e si svolgerà nelle giornate di 31 maggio e 7/14/21 giugno, con orario 9.30–11.30, presso il salone adiacente la Biblioteca Comunale di Mongrando.

Nato da un'idea di Elisabetta, storica rammendatrice, con l'obiettivo di far conoscere alla popolazione un antico mestiere. "Crediamo che con questo progetto possiamo concretamente offrire un’opportunità a tutta la comunità e non solo, in maniera del tutto gratuita – spiega il capogruppo Yurj Rosso - La richiesta di partecipazione è stata sin dalle prime ore dalla sua ufficialità , incredibile!! Cosi tanto da costringerci a stoppare le iscrizioni, e a metterci nella posizione di riproporne a breve tempo un altro”. Concorde anche il consigliere Francesco Rosso: "Ringraziamo la BMT Guabello che ha sin da subito offerto al nostro gruppo una completa collaborazione per la miglior riuscita del progetto".