Dazi, Ue: "Accelerano negoziati con Usa, oggi nuovo contatto"

(Adnkronos) - Accelerare i negoziati sui dazi. E' quanto - secondo la portavoce capo dell'esecutivo Ue, Paula Pinho - hanno concordato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente Usa Donald Trump nella telefonata avuta domenica. Oltre a "di rimanere in stretto contatto".

Dopo un colloquio telefonico con von der Leyen, il tycoon ha deciso di congelare i dazi al 50% per l'Ue. Innanzitutto, ha spiegato Pinho, "è stata una buona chiamata, come è stato anche notato nel post sui social media dalla presidente e confermato dallo stesso Trump, quando ha parlato alla stampa ieri. Ora non entreremo nei dettagli, ma quello che posso dire è che stiamo parlando, ovviamente, delle relazioni commerciali più grandi e più strette del mondo. I negoziati sono complessi e quindi stanno prendendo tempo".

Ora, con questa telefonata, "c'è anche un nuovo impulso per i negoziati e partiremo da lì. È positivo vedere che c'è impegno anche a livello del presidente e da parte nostra. Abbiamo sempre detto che eravamo pronti a raggiungere un accordo. Per quanto riguarda i negoziati, abbiamo un ottimo team guidato dal commissario Maros Sefcovic, che sta portando avanti le discussioni. Questo era il momento per un contatto a livello di presidenti. Nel frattempo le discussioni continueranno già da questo pomeriggio, quando i commissari dovranno fare una chiamata con il segretario al Commercio" degli Stati Uniti, Howard Lutnick.

Il presidente francese Emmanuel Macron si è detto ''fiducioso'' sul buon esito dei negoziati sui dazi dopo il colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Incontrando i giornalisti ad Hanoi, in Vietnam, Macron ha detto che ''i colloqui procedono bene, c'è stato un buon confronto tra il presidente Trump e la presidente von der Leyen. Spero che potremo continuare su questa strada che dovrebbe portarci a tornare a dei dazi più bassi possibile".

Allo stesso tempo Pinho ha affermato di non essere "a conoscenza di una riunione" nella prima settimana di giugno tra i leader delle principali economie dell'Ue per coordinarsi in materia di politica commerciale prima del G7 di metà giugno in Canada. Riunione che, secondo indiscrezioni riportate dalla Stampa oggi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni starebbe cercando di organizzare.

Von der Leyen, secondo quanto riferito dal quotidiano torinese, dovrebbe essere tra i partecipanti di questo incontro che la premier starebbe cercando di organizzare. "Devo verificare", ha aggiunto Pinho, ricordando che comunque "è sempre bene poter essere ben coordinati, per suonare tutti lo stesso spartito, per così dire, ma non possono esprimermi su questo argomento, dato che non sono a conoscenza dei dettagli di una simile riunione", ha concluso. Il segretario Usa al Tesoro, Scott Bessent, ha detto recentemente a Riad che gli europei hanno un "problema" di azione collettiva, dato che gli italiani sembrano volere cose diverse dai francesi.