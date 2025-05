Cecchi Paone, il coming out e il marito Simone: "Con sua figlia siamo una famiglia"

(Adnkronos) - "Mamma, amo un uomo". Con queste parole Alessandro Cecchi Paone ha fatto coming out con la sua famiglia nel 2004. Oggi il giornalista, felicemente sposato con Simone, papà di Melissa, racconta alcune curiosità legata alla sua vita privata nel libro 'I colori della libertà - La mia vita per i diritti di tutti', in uscita domani 27 maggio.

Cecchi Paone comincia il suo racconto proprio dal coming out, quando la prima a sapere della sua omosessualità fu la moglie Cristina. "Glielo confessai piangendo. Avevo il terrore di perderla. Mi ero innamorato del mio migliore amico", ha confessato il 63enne in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

La dichiarazione li aveva fatti allontanare, ma oggi "passato il dolore", Alessandro e Cristina hanno "costruito un altro affetto. Adesso siamo come parenti, guai a chi me la tocca, ha ancora le chiavi di casa", ha detto il giornalista. "Credevo fosse per sempre e in fondo lo è, non nella stessa forma, ma la donna della mia vita resta lei", ha aggiunto.

Ma con il suo migliore amico, la scintilla durò solo sei mesi: "Era il cameraman dedicato al mio primo piano. Uscivamo in 4: io e Cristina, lui e la compagna. In vacanza insieme. Un giorno siamo partiti soltanto io e lui. E la notte ci siamo ritrovati nello stesso letto", ha ricordato Cecchi Paone.

Le prime esperienze, per Alessandro Cecchi Paone, sono state tutte con donne: "Non mi sfiorava nemmeno il pensiero di un uomo. Fino a 35 anni non ho mai toccato un uomo, di solito i ragazzini lo fanno, magari per gioco". Il coming out arrivò solo nel 2004, al Corriere Cecchi Paone ha ricordato la reazione di Berlusconi: "Mi lodò: 'Hai fatto bene, conta su di me'. Non me lo aspettavo. Fu fondamentale".

Nel 2023 Cecchi Paone ha sposato Simone Antolini, più giovane di lui di 38 anni: "Mi dicevano: 'È giovane e bello, impazzirai, ti tradirà'. Invece non ho paura, sono sereno, il geloso è lui, non si sente abbastanza attraente per me. Non sa come guarda i miei amici, è un porcospino". Il marito è papà di Melissa che ha un rapporto bellissimo con Alessandro: "Noi tre siamo una famiglia meravigliosa. Per questa legge crudele non posso adottarla, per me è un grande dolore", ha aggiunto.