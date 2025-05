Kick Boxing, buone prove per gli atleti biellesi FOTO

Domenica a Cornaredo sono andate di scena le finali del Titolo Nazionale Italiano, competizione sportiva di sport da combattimento di (Kick Boxing, K1, Muay Thai), organizzata dalla Federazione WFC –WBFC del Presidente Franco Scorrano.

Si conclude la stagione agonistica con un ottimo risultato per la Palestra Fitness for life: infatti per la squadra di kick boxing Biella, seguita dai i suoi coach Andrea Bagatin e Daniele Fenaroli, conquista due titoli Nazionali e delle ottime prestazioni che sicuramente aumenteranno l’esperienza per nuove sfide nel prossimo anno. Coppola Francesca anni 20 e Biondo Leonardo anni 11 sono i campioni Nazionali 2025. Francesca conferma il suo ottimo stato di forma dopo aver conquistato il mese scorso il titolo europeo.

Secondi classificati Chiara Zuccaro anni 15 e Timoteo Jorioz anni 11, per questi due atleti un debutto agonistico molto impegnativo ma affrontato alla pari contro avversari più esperti. Sara Scucchiari sconfitta nella finale, mette in evidenza ottime tecniche ma non riesce ad imporsi contro avversarie più determinate. Anche Nicolo Rosso 15 anni, conquista, nell’eliminatorie, la finale per il Titolo, ma nella distanza dei tre round riesce ad imporsi solo nel terzo, e non sufficiente per un esito positivo a suo favore.

La categoria kg 74 seniores è la più numerosa, Andrea Basso supera con un ottimo match le fasi dei quarti di finale, e deve arrendersi in semi finale contro il Bergamasco solo per un calo fisico dovuto alla lunga giornata competitiva.