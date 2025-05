Giro d'Italia a Biella, ecco una mostra con maglie e cimeli dei grandi campioni: da Bartali a Pantani

Con l'arrivo del Giro d'Italia, da venerdì 30 maggio a domenica 1° giugno presso l'Informagiovani di Biella ci sarà anche una mostra celebrativa curata dallo storico appassionato Matteo Ghitti, con l'esposizione di maglie e cimeli dei grandi campioni del passato come Gino Bartali, Giancarlo Bellini e Marco Pantani.

Il progetto "Sulle Ali delle Emozioni in Bici" (www.sullealidellemozioninbici.it) nasce dalla passione di Matteo Ghitti per il ciclismo, accompagnata dal desiderio di raccontare delle storie da abbinare, in modo da appassionare i visitatori.

Spiega così lo stesso Ghitti: “In particolare mi sono focalizzato per quei campioni che hanno corso nel periodo degli anni 1990/2000. Per questo motivo Marco Pantani è stato il primo atleta per cui ho creato un percorso didattico proprio per raccontare ed emozionare i visitatori attraverso la sua storia sportiva. Non solo: insieme ai cimeli ho abbinato una serie di roll-up e immagini, già visibili in anteprima lo scorso anno a Biella, sempre in occasione degli eventi collaterali del Giro d'Italia. Quest’anno, in occasione della partenza della 19° tappa Biella-Champoluc, ho pensato di abbinare al roll-up del Pirata, un'altra serie in modo da raccontare le storie sportive dei suoi celebri avversari: Gianni Bugno, Claudio Chiappucci e Miguel Indurain, il tutto accompagnato da alcune delle loro celebri maglie”.

Saranno esposte anche alcune maglie delle categorie giovanili di Marco Pantani, anche in questo caso saranno presenti alcune divise dei suoi avversari della categoria Dilettanti mentre in vetrina saranno esposte le maglie che ricordano: Gino Bartali (Bartali-Ofmega), di cui quest'anno ricorrono i 25 anni della sua scomparsa, il biellese Giancarlo Bellini vincitore della maglia a pois del Tour de France 1976 e Marco Pantani (insieme ad alcune delle sue celebri selle).

Oltre alla mostra curata da Matteo Ghitti, è prevista sotto i portici, angolo via Italia, l'esposizione di suggestivi pannelli relativi alla mostra fotografica “The best of cycling”: le più belle immagini di ciclismo con la presenza espositiva del Forte di Bard. Venerdì 30 maggio, alle 10, ci sarà l'inaugurazione della mostra "Sulle Ali delle Emozioni in Bici" all'Informagiovani di Biella. Un allestimento integrato con banner e roll-up celebrativi, corredati da singoli QR code ad uso didattico ed informativo. Tutto a cura di Matteo Ghitti. Un'iniziativa "per non dimenticare" in collaborazione con Fondazione Marco Pantani Onlus.

Questi gli orari dell'esposizione: venerdì 30 maggio, dalle 10 alle 19. Sabato 31 maggio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Domenica 1° giugno, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30.