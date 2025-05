Giro d'Italia 2025, si presenta la tappa di Biella: “Sarà decisiva, qui si decreterà il vincitore”

Biella torna protagonista della Corsa Rosa: venerdì 30 maggio, per il secondo anno consecutivo, la città ospiterà la partenza della 19° tappa del Giro d’Italia 2025, con arrivo previsto a Champoluc. Un evento di portata nazionale che celebra il forte legame tra Biella e la manifestazione sportiva, rinnovando una tradizione che ha già visto il nostro territorio protagonista molte volte nella storia della corsa.

“Accogliere la partenza di una tappa del Giro d’Italia è per Biella un onore e un’opportunità straordinaria – ha dichiarato in conferenza stampa il sindaco Marzio Olivero - È un’occasione per mostrare il meglio del nostro territorio, celebrare lo sport e ricordare momenti indimenticabili come la storica impresa di Marco Pantani sul traguardo di Oropa. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare con entusiasmo e a vivere insieme questa festa collettiva”.

Anche l’assessore allo Sport Giacomo Moscarola e l’assessore agli Eventi e Manifestazioni Edoardo Maiolatesi hanno sottolineato il valore dell’iniziativa: “Un altro grande evento, dopo l’Adunata degli Alpini, che pone Biella sotto i riflettori a livello nazionale. Il Giro non è solo una gara ciclistica: è cultura, identità, valorizzazione del territorio. Le iniziative che abbiamo organizzato per celebrare questo evento, già nel cuore di molti, vogliono essere un momento di condivisione e orgoglio per tutta la città. Novità di quest'anno sarà il passaggio della carovana al Piazzo di Biella, un'occasione di valorizzazione del nostro borgo storico”.

"Il movimento professionistico italiano sta dimostrando di esprimere tanti giovani talenti in questo Giro, che farà tappa a Biella - afferma Roberto Pella, presidente Lega Ciclismo Professionistico - "Voglio ringraziare RCS e il direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni per aver scelto, ancora una volta, il Biellese, un territorio che dello sport, e del ciclismo in particolare, ha fatto una vocazione sapendo coniugare le nostre bellezze naturali e paesaggistiche con i valori di questa disciplina meravigliosa. L'edizione di quest'anno vede una forte competizione tra giovani campioni, il pubblico è estremamente entusiasta e curioso di come andrà a finire il Giro d'Italia. Credo che la tappa di Biella sarà decisiva per decretare il vincitore finale”.

Per celebrare l'arrivo della Corsa Rosa, l’amministrazione comunale ha organizzato una serie di eventi collaterali, illustrati nel pieghevole che verrà distribuito in questi giorni in città, tra i quali si evidenzia la proiezione della tappa sul maxischermo che sarà allestito in Piazza Duomo. Sempre in Piazza Duomo alle 21 prenderà il via la magica Notte Rosa con musica e stand enogastronomici. In occasione del passaggio del Giro d’Italia, inoltre, l’Unione Industriale Biellese promuove per venerdì 30 e sabato 31 il “Giro d’Impresa”: 26 tra aziende, musei e archivi aziendali apriranno straordinariamente al pubblico le loro porte con lo scopo di valorizzare il tessuto produttivo e la cultura d'impresa diffusa sul territorio.