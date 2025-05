Dopo l'Adunata degli Alpini, Biella torna protagonista: tra 4 giorni arriva il Giro d'Italia

Dopo l'Adunata Nazionale degli Alpini, Biella torna di nuovo protagonista di un grande evento nazionale: tra 4 giorni, infatti, si svolgerà la partenza della 19° tappa del Giro d'Italia 2025, con orario d'inizio alle 12.20 di venerdì 30 maggio, in piazza Martiri, e arrivo previsto a Champoluc dopo 166 chilometri di percorso.

Per il capoluogo laniero si tratta del terzo Giro d'Italia negli ultimi 4 anni, come riportato dall'assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Non è mai successo prima, credo proprio che siamo tra le poche città d'Italia a vantare questi risultati. Sentiamo il peso della responsabilità ma gli uffici comunali preposti sono preparati e hanno acquisito grande esperienza. Indubbiamente è stato un mese di maggio straordinario per tutta la comunità biellese. In poche settimane, la città e il nostro territorio hanno avuto un'ampissima visibilità: prima con l'Adunata Nazionale degli Alpini, ora con il Giro d'Italia. Due appuntamenti di rilevanza nazionale che ha richiamato e porterà di nuovo qui canali televisivi da tutto il mondo, oltre ad un gran numero di visitatori e appassionati di ciclismo”.

Sulla stessa linea d'onda anche l'assessore agli Eventi e Manifestazioni Edoardo Maiolatesi: “Si rafforza il legame sempre più speciale tra Biella e la corsa rosa. La nostra provincia torna vetrina per il grande pubblico, oltre a portare indotto e benefici per tutti gli esercenti biellesi. Il 2025 sarà ricordato a lungo: un anno di svolta che porterà assoluti benefici per l'intero territorio. E siamo solo all'inizio: tra non molto verrà svelato il calendario degli eventi di Biella Estate, sono sicuro che troverà l'apprezzamento di molti. Ringrazio, infine, l'onorevole Roberto Pella, presidente della Lega Ciclimo Professionistico, per aver contribuito a riportare nel Biellese una manifestazione come il Giro d'Italia”.

Assieme alla corsa rosa, saranno di scena alcuni eventi collaterali, che saranno svelati nella conferenza stampa prevista per oggi, 26 maggio, a Palazzo Oropa. Tra questi, tornerà sicuramente la notte rosa di venerdì, di scena in piazza Duomo, dopo il grande successo dello scorso anno, che registrò quasi 10mila passaggi. Anche per il 2025 verrà riproposta, con la presenza di stand enogastronomici e musica live, a partire dalle 19. Infine, dalle 22 alle 2, tutti a ballare con il dj set.