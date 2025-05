Arriva il Giro d'Italia, ecco come cambia la viabilità a Biella

In occasione della 19° tappa del 108° Biella-Champoluc di venerdì 30 maggio 2025 si dispone quanto segue in riferimento alla viabilità della città.

È istituito il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, ambo i lati, e la temporanea SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE veicolare nelle seguenti aree e periodi:

A. Piazza Martiri della Libertà, compresa le carreggiate a nord e a sud della piazza, dalle ore 15,00 del 29.05.2025 alle ore 18,00 del 30.05.2025

B. Piazza Colonnetti e via Roccavilla dalle ore 15,00 del 29.05.2025 alle ore 18,00 del 30.05.2025

C. Piazza Curiel dalle ore 5,00 alle ore 14,00 del 30.05.2025

D. Piazzale Deagostini dalle ore 6,00 alle ore 14,00 del 30.05.2025

E. Piazza Borsellino dalle ore 15,00 del 29.05.2025 alle ore 18,00 del 30.05.2025

F. Via P. Micca, tra via S. Ferrero e via Cavour dalle ore dalle ore 6,00 alle ore 14,00 del 30.05.2025

G. Via Lamarmora, ambo le carreggiate, tra via P. Micca e via Torino escluse (rotatoria via Aldo Moro compresa) dalle ore 6,00 alle ore 14,00 del 30.05.2025

H. Via Cavour, da via Ramella Germanin a via Pietro Micca esclusa, dalle ore dalle ore 6,00 del 30.05.2025 alle ore 14,00 del 30.05.2025.

È istituito il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, ambo i lati, nelle seguenti aree e periodi:

A. Via Garibaldi dalle ore 7.00 alle ore 13.30 del 30.05.2025

B. Via Seminari dalle ore 7.00 del 30.05.2025 alle ore 2.00 del 31.05.2025

C. Via Duomo dalle ore 7.00 del 30.05.2025 alle ore 2.00 del 31.05.2025

D. Via Amendola dalle ore 7.00 alle ore 13.30 del 30.05.2025

E. Via Cottolengo 49 (10 stalli) dalle 7.00 alle 9.30 del giorno 30.05.2025 (per pedalata Mediolanum).

È istituita la temporanea SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE veicolare in Via Garibaldi e in Amendola il giorno 30.05.2025 dalle ore 8.30 alle ore 13.00. È istituita la temporanea SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE veicolare in via Seminari e in via Amendola dalle ore 8.30 del 30.05.2025 alle ore 02.00 del 31.05.2025 eccetto i residenti dalle ore 13.00 in ingresso e uscita dai passi carrai. È istituita la temporanea SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE veicolare in via C. Zegna e in via Mullatera dalle ore 11.00 alle ore 14.00 del giorno 30.05.2025.

È istituito il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, ambo i lati, sul percorso di gara il giorno 30.05.2025 dalle ore 07.00 alle ore 14.00 nelle seguenti aree:

A. Via Cavour, tratto tra Via Cesare Battisti e Via Ramella Germanin

B. Via Ramella Germanin, tratto tra via Cavour sino a via Avogadro/via Santuario d’Oropa/Juvarra

C. Via Avogadro

D. Piazza Cisterna

E. Corso del Piazzo

F. Via Mentegazzi

G. Via Ivrea, da Via Mentegazzi al confine con Occhieppo Inferiore

È istituito il DIVIETO DI TRANSITO dalle due ore e mezza (dalle ore 10.00 circa) che precedono la partenza prevista per le ore 12.20 circa fino al passaggio del “fine gara” e comunque fino a cessata necessità sul percorso di gara di seguito indicato: Via Cavour, via Ramella Germanin (tra via Cavour e via Avogadro/Santuario d’Oropa/Juvarra), via Avogadro, Piazza Cucco, Piazza Cisterna, Corso del Piazzo, via Mentegazzi, via Ivrea sino al confine con Occhieppo Inferiore.

Il divieto avrà durata pari al tempo necessario per fare transitare sul percorso tutti i veicoli al servizio del Giro d’Italia e comunque fino a terminata necessità. Potrà essere previsto l’attraversamento del percorso di gara solo dagli autorizzati dalla sala operativa comune allestita in Questura. Inoltre per la giornata del 30 maggio sono sospese la ZTL del Centro e del Piazzo.