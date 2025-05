Spazi sacri e luoghi di memorie nei territori montani d’Europa, un convegno a Biella

Il 28 e il 29 maggio 2025, presso l’Aula Magna del Campus di Città Studi di Biella (corso G. Pella, 2b), si terrà il convegno internazionale Spazi sacri e luoghi di memorie nei territori montani d’Europa: conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

L’incontro è dedicato all’approfondimento del patrimonio culturale nei contesti montani europei, con particolare attenzione ai luoghi di spiritualità e di memoria. Il convegno intende offrire una riflessione multidisciplinare sulla conoscenza, la conservazione e la valorizzazione di questi spazi, intrecciando prospettive storiche, antropologiche, artistiche e digitali.

Interverranno studiosi dell’Università di Torino e ricercatori provenienti da diverse istituzioni e realtà accademiche internazionali.

L’evento è organizzato nell’ambito del programma UNITA Starting Grants on Research on Tourism and Cultural Heritage in a Digital World (2024–2025).