Al Forte di Bard l’ottava edizione di Napoleonica tra battaglie e parate storiche FOTO

Un tuffo nella storia ricco di appuntamenti: da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno torna Napoleonica, la grande rievocazione storica del passaggio di Napoleone Bonaparte con le sue truppe avvenuto nel maggio del 1800 ai piedi del Forte di Bard. Per rivivere quell’episodio storico, sono attesi più di 300 rievocatori provenienti da tutta Europa. Tre giornate dense di iniziative che offriranno al pubblico un’esperienza coinvolgente ed immersiva. Uomini e donne con abiti dell’epoca, cannoni, cavalli, tutto riporterà agli inizi del XIX secolo.

Battaglia campale, assedio serale e fuochi

Tra i momenti più attesi la battaglia campale nelle campagne di Hône, ai piedi del Forte, che aprirà le iniziative sabato 31 maggio, alle 16.00, seguita dall’assedio notturno alla fortezza a partire dalle 21.00. Nel borgo medievale sarà rievocato l’episodio storico con scaramucce e cannoneggiamenti tra francesi e austro-piemontesi. Sulla rocca si darà vita ad uno spettacolo di luci seguito da fuochi pirotecnici che saranno visibili dal Forte di Bard, sparati sul fronte sud. Per assistere ai fuochi occorre quindi acquistare il biglietto di ingresso speciale a 8 euro per raggiungere la cima del Forte per posizionarsi poi lungo i tornanti della pedonale sud. La serata del sabato proseguirà con il Gran Bal des Citoyens.

Presa del Forte, aperitivo letterario e Cena storica

Domenica 1° giugno, accanto al mercato storico di oggettistica napoleonica, si svolgeranno la grande parata delle truppe dagli accampamenti sino alla cima del Forte seguiti da diverse attività e animazioni. Nel pomeriggio, alle 14.30, dalla piazza del borgo di Bard si darà il via alla battaglia finale per la presa del Forte da parte dei francesi. Dalle 19, in Piazza di Gola, aperitivo letterario, con la presentazione dei volumi: “Racconti” di Jacques Martinet e “Napoleone Bonaparte. La Leggenda (Assedio al Forte)” di Massimo De Muro. A seguire cena storica e Gran Bal de la Victoire in Piazza d’Armi. Per prenotare la cena scrivere a prenotazioni@fortedibard.it o telefonare al numero 0125 833811.

Biglietti e prevendita

Le prevendite dei biglietti per assistere alla battaglia campale, all’assedio notturno e allo spettacolo pirotecnico di sabato 31 maggio e l’accesso al Forte per le giornate del 1 e 2 giugno, sono aperte sul sito fortedibard.it. I biglietti potranno anche essere acquistati in loco.