Dal Nord Ovest – Paura in parete, capocordata cade e rimane appeso alla montagna privo di sensi

Nel pomeriggio di ieri, 25 maggio, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte hanno risolto un complesso intervento in parete nel comune di Ceresole Reale.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 15 al 112 da una cordata impegnata nella scalata della via Nautilus sulla parete del Sergent, dopo che il capocordata è caduto rimanendo appeso alle corde privo di conoscenza. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza mentre l'infortunato veniva calato alla sosta dove si trovavano i suoi compagni, riprendendo conoscenza.

È stato possibile sbarcare al verricello l'equipe su una sosta più alta da cui, con un'ulteriore calata, ha raggiunto il paziente. Dopo la stabilizzazione, l'uomo è stato imbarcato sempre al verricello sull'eliambulanza e condotto in ospedale con un codice giallo per politrauma. In piazzola era a disposizione una squadra a terra del Soccorso Alpino che non è stata impiegata.