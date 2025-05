Kiwanis Biella, al concorso letterario primo premio per la scuola media di Pettinengo

Sabato 24 maggio presso Palazzo Boglietti a Biella si è svolta la premiazione del concorso letterario Kiwanis Club Biella “Victimula Pagus” XII edizione grafico-narrativa. Gli studenti di Pettinengo si sono cimentati in un’opera narrativa dal titolo: “Se tu potessi scegliere vorresti vivere nel presente, nel futuro o in un periodo storico del passato e perché?”.

La scuola media di Pettinengo non solo si è aggiudicata il primo premio, grazie al tema dello studente Gabriele Fasan della classe seconda, ma ha ottenuto anche il terzo posto, grazie alla studentessa Chiara Vercellotti della classe terza e una menzione di merito per lo studente Federico Domenicone della classe seconda. Di conseguenza, è stata premiata anche la professoressa Stefania Fornaro. Gabriele Fasan ha letto il suo elaborato scritto di fronte ad una numerosissima platea incuriosita e divertita.

La motivazione per cui la giuria ha conferito il primo premio al giovane studente è la seguente: “ Con una capacità narrativa molto interessante il giovane vincitore realizza un componimento che può essere suddiviso in due parti. Nella prima scrive il giovanissimo ragazzo appassionato di fantascienza che sogna un futuro fatto di viaggi interstellari e meraviglie della tecnica in una civiltà evoluta. L’approccio può apparire ingenuo, ma l’autore riesce a sorprenderci nella seconda parte con riflessioni molto profonde sui rischi dello sviluppo tecnologico e sulle debolezze dell’animo umano che potrebbero diventare ancora più gravi con a disposizione mezzi eccezionali.” Oltre agli attestati e ad un simpatico portachiavi a forma di fischietto, il Club Kiwanis ha assegnato alcuni premi ad allievi e insegnanti.