Biella, torna la cerimonia di premiazione per gli studenti meritevoli del Liceo G e Q. Sella

Nell'ottica di valorizzare gli studenti meritevoli e di comunicare le attività dell'istituto al territorio, il Liceo "G. e Q. Sella" di Biella ha organizzato una cerimonia di premiazione, riprendendo una delle tante consuetudini perdute con il Covid.

Saranno premiati con un riconoscimento simbolico gli studenti che, in ogni ambito, abbiano ottenuto risultati significativi almeno a livello regionale; gli allievi che hanno ottenuto le migliori valutazioni nella simulazione di prima prova per ciascuna quinta riceveranno un premio in denaro. Verranno anche consegnati i diplomi agli studenti che hanno conseguito la certificazione di latino o di greco.

L'appuntamento è per giovedì 29 maggio, alle 18.30, presso il salone Roccavilla; la cerimonia sarà aperta anche al pubblico e alle famiglie in particolare.