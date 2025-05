Bambini e api, un’amicizia che fa bene al pianeta

Prosegue il percorso educativo degli alunni della classe seconda della Scuola Primaria di Andorno Micca alla scoperta dell’affascinante mondo delle api. Guidati dalle insegnanti Valentina Di Natale ed Eleonora Rossi, i bambini hanno partecipato a una nuova tappa del progetto didattico che li aveva già portati, lo scorso anno, in visita all’Oasi delle Api presso il Nuraghe Chervu.

Questa volta, l’uscita si è svolta a Zubiena, dove ad accoglierli nella piazza del paese c’erano il dottor Paolo Detoma, presidente dell’Associazione Biellese Apicoltori, e il dottor Battista Saiu, presidente del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella, realtà da anni impegnata nella valorizzazione delle tradizioni e della biodiversità. Dopo il saluto iniziale, il gruppo si è spostato in frazione Parogno per visitare un’azienda apistica. Qui, tra le ultime fioriture di acacia, gli scolari hanno potuto osservare da vicino le api in attività, approfondendo così le conoscenze già acquisite. In laboratorio, hanno assistito alle fasi di estrazione e confezionamento del miele, incluso quello prodotto nei tradizionali “casiddos de Nuraghe Chervu”, le arnie realizzate grazie alla collaborazione tra “Su Nuraghe”, l’Associazione Biellese Apicoltori e il Soroptimist International Club di Biella.

L’esperienza ha permesso ai giovani visitatori di scoprire la perfezione geometrica dei favi di cera, di toccare con mano materiali come la cera d’api, e di osservare con curiosità anche un nido di calabrone europeo esposto in una bacheca. Il dottor Detoma ha guidato la visita con passione, spiegando le differenze tra ape regina, operaie e fuchi, e mettendo in luce il ruolo fondamentale delle api nell’impollinazione e nella conservazione degli equilibri naturali. Particolare attenzione è stata dedicata alla nuova emergenza rappresentata dal calabrone asiatico, una minaccia crescente anche nel Biellese. I bambini, coinvolti attivamente nel progetto, sono stati invitati a costruire con le famiglie delle trappole ecologiche per contribuire alla difesa degli alveari.

A ciascuno di loro è stata consegnata una piccola ape di peluche – simbolo dell’intera esperienza – e un pieghevole informativo da condividere a casa, per sensibilizzare anche i genitori su questa tematica ambientale urgente. Il progetto si è rivelato un esempio virtuoso di educazione ambientale partecipata, in cui scuola, associazioni e territorio collaborano per formare cittadini consapevoli e responsabili. L’entusiasmo dei bambini ha confermato il valore dell’iniziativa, che potrà proseguire con nuovi approfondimenti nel prossimo anno scolastico. Le visite guidate gratuite all’Oasi continueranno per tutto maggio e giugno. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare il numero 334 345 2685 (Idillio).

Un’occasione imperdibile per scoprire come anche le più piccole creature possano insegnarci a prenderci cura del mondo.