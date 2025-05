Vigliano, incontro pubblico sullo sviluppo del cantiere di via Libertà

Per illustrare lo sviluppo del cantiere di via Libertà, relativo all’intervento di smaltimento delle acque meteoriche e la messa in sicurezza del territorio, l'amministrazione comunale di Vigliano Biellese ha invitato i residenti e le attività economiche interessate a partecipare a un incontro fissato per giovedì 29 maggio, alle 17.30, presso la piazza antistante la chiesa parrocchiale di San Giuseppe di Via Libertà.

In tale sede saranno fornite tutte le informazioni inerenti i cambiamenti imminenti nella viabilità sulla via.