Biella, in aumento le rinunce di proprietà di cani e gatti. Scicolone lancia l'allarme: “Sono a rischio abbandono”

“Da alcuni anni si assiste ad un aumento delle rinunce di proprietà dei propri animali da compagnia. Se non si interverrà con efficacia potrebbero aumentare i casi di abbandono”. A lanciare l'allarme Alberto Scicolone, presidente dell'Associazione Legami di Cuore, da molti anni in prima linea nella cura e assistenza degli animali domestici da affezione.

“Da tempo stiamo segnalando un incremento di tale fenomeno – sottolinea – Molti cittadini non riescono più a badare ai propri amici a 4 zampe. C'è chi cambia casa, chi riscontra problemi economici legati al lavoro. Altri ancora, parliamo della grande maggioranza, sono residenti anziani che finiscono ricoverati in ospedale o ospitati presso case di riposo. O peggio, lo stesso padrone muore per circostanze naturali. In molti di questi casi, i familiari di queste persone non riescono a badare agli animali e si rivolgono a noi per aiuto e necessità di un'adozione urgente”.

Il problema subentra nel numero delle richieste. “Sono sempre più numerose e non riusciamo a soddisfarle tutte – ammette Scicolone – Solo nel 2024, a Miciolandia, l'appartamento rifugio per mici, sono passati ben 210 gatti, di cui 90 frutto di rinunce di proprietà. Numeri elevati anche per i cani: sono stati oltre 50 solo nel corso dello scorso anno”.

A ciò si aggiungono le spese, sempre più elevate, per il loro mantenimento. “Al momento – spiega il presidente di Legami di Cuore – stiamo ospitando 12 cani e 5 gatti. Per ogni esemplare l'esborso per il loro sostentamento, tra cibo e cure, oscilla tra i 150 e i 220 euro. Capite bene che un'associazione come la nostra non può farsi carico di tutto”.

Da lì l'appello ai comuni del Biellese: “Sono temi che vanno affrontati all'interno di ogni comunità. Le amministrazioni si devono attivare per risolvere questa situazione. Il rischio è che alcuni di questi animali possano essere abbandonati per strada, ove non ci sia una risposta pronta e adeguata. Nel nostro piccolo cerchiamo di evitare che ciò avvenga ma sta diventando sempre più complicato. C'è davvero bisogno dell'aiuto di tutti”.