Valdilana lancia il nuovo canale WhatsApp per rafforzare il dialogo con il cittadino

L’amministrazione comunale di Valdilana ha attivato un nuovo e immediato canale di comunicazione istituzionale ospitato sulla piattaforma WhatsApp, ormai familiare e quotidianamente utilizzata da moltissime persone.

A cosa serve questo nuovo servizio? Nasce con l’obiettivo di offrire informazioni puntuali, dirette e verificate su tutto ciò che riguarda la vita amministrativa e gli eventi del territorio. Dal calendario delle iniziative culturali e sociali, agli avvisi urgenti, passando per aggiornamenti sui lavori pubblici, variazioni ai servizi, progetti in corso e decisioni dell’ente: ogni cittadino potrà ricevere, comodamente sul proprio telefono, le notizie più importanti in tempo reale, senza filtri e con la garanzia dell’ufficialità. Il nuovo canale WhatsApp va a potenziare e integrare il sistema informativo già attivo a Valdilana, che comprende: il sito istituzionale (attualmente oggetto di aggiornamento strutturale e di contenuti); le pagine social ufficiali del Comune, costantemente aggiornate; la newsletter comunale, a cui tutti i cittadini possono iscriversi gratuitamente per ricevere periodicamente comunicazioni e approfondimenti via email.

“In un contesto sempre più interconnesso e veloce, il comune di Valdilana ribadisce il proprio impegno concreto per garantire trasparenza, accessibilità e vicinanza alla cittadinanza – spiegano dall'amministrazione - Una comunicazione pubblica chiara e tempestiva è infatti il primo passo per costruire un rapporto di fiducia e consapevolezza, valorizzando l’impegno amministrativo attraverso un processo di restituzione continua del lavoro svolto e dei risultati ottenuti. I cittadini potranno iscriversi gratuitamente al servizio WhatsApp seguendo le istruzioni che verranno pubblicate a breve sul sito del Comune e sui canali social. Perché essere informati significa partecipare, e partecipare significa costruire insieme il futuro della nostra comunità”.